Este domingo desde las 16.00 horas, Douglas Haig volverá a presentarse en el estadio Miguel Morales por la octava fecha de la primera rueda del Torneo Federal A 2026. El conjunto pergaminense enfrentará a Atlético Escobar con arbitraje de Lucas Rodríguez, de la Liga de Río Tercero.

La transmisión en vivo será por AM 1540, LT35 Radio Mon Pergamino, desde las 15.00 horas.

La fecha se completará con los siguientes encuentros:

Independiente de Chivilcoy vs. El Linqueño

Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. 9 de Julio de Rafaela

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Torneo Seis Ligas: comenzó la segunda fase

Anoche se puso en marcha la segunda fase del Torneo Seis Ligas con estos resultados:

Tráficos Old Boys 1 – Juventud de Pergamino 2 (clasificó Juventud)

Argentino de Pergamino 6 – Los Vascos 0 (clasificó Argentino)

Barracas de Colón 3 – San José 0 (clasificó Barracas)

Racing Club de Pergamino 0 – Viajantes 0 (clasificó Racing)

Partidos del sábado

Porteño vs. Alem – 15.30 hs.

Partidos del domingo

Douglas Haig vs. Villa Sanguinetti – 11.00 hs.

Argentino de Rojas vs. Guerrico – 15.00 hs.

El Huracán vs. Rancagua – 15.30 hs.

Compañía General vs. Alfonzo – 17.30 hs.

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs. Juventud Obrera – 16.00 hs.

Básquet local: comenzó la décima fecha

En el inicio de la décima fecha del torneo de Primera División se registraron estos resultados:

Sports 60 – Argentino 97

Sirio Libanés 69 – Ricardo Gutiérrez 68

El domingo a las 20.30 jugarán Sportivo Rojas y Pampa de Salto.

La fecha continuará el lunes con estos encuentros:

Juventud vs. Comunicaciones – 21.00 hs.

Alianza vs. Gimnasia y Esgrima de Pergamino – 21.15 hs.

FEDENOR: tercera fecha del automovilismo zonal en Colón

Este fin de semana se disputará la tercera fecha de la temporada 2026 de las categorías zonales fiscalizadas por la FEDENOR.

La actividad tendrá lugar en el circuito Emilio Reybet de la ciudad de Colón y contará con la transmisión especial del equipo Autodeportes de LT35 Radio Mon Pergamino.