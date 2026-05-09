El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, dialogó este sábado por la mañana con LT35 Radio Mon y explicó los alcances de un proyecto legislativo que busca modificar el régimen de compensación de créditos fiscales en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, la iniciativa apunta a darle herramientas a comerciantes, profesionales y PyMEs para recuperar dinero que actualmente “queda inmovilizado” en manos de ARBA.

Durante la entrevista, Rico Zini explicó que muchas actividades económicas sufren retenciones dobles de Ingresos Brutos. Como ejemplo, mencionó el caso de un abogado que recibe honorarios de una compañía de seguros: primero le retienen cuando cobra y luego vuelve a sufrir una retención cuando deposita el dinero en el banco.

“Ese crédito fiscal queda retenido por ARBA y muchas veces el contribuyente no lo puede usar. Es plata del comerciante o del profesional que queda inmovilizada”, señaló.

El legislador aseguró que actualmente los mecanismos para compensar esos saldos a favor son “muy engorrosos” y requieren múltiples trámites administrativos e incluso acciones judiciales.

Qué propone el proyecto

La iniciativa presentada busca que los contribuyentes puedan:

Compensar créditos fiscales con otras deudas provinciales, como patente o impuesto inmobiliario.

Transferir o ceder esos créditos a terceros.

Permitir que herederos puedan utilizar créditos fiscales acumulados.

Agilizar el recupero de fondos retenidos por ARBA.

“El objetivo es que el dinero no se lo quede la Provincia mientras el comerciante necesita plata para seguir invirtiendo, comprando mercadería o pagando salarios”, explicó Rico Zini.

Además, comparó el sistema bonaerense con mecanismos ya existentes a nivel nacional en ARCA (ex AFIP), donde sí es posible transferir créditos fiscales entre contribuyentes.

“Ingresos Brutos es un impuesto pernicioso”

En otro tramo de la charla, el senador cuestionó con dureza el esquema tributario provincial y calificó al impuesto sobre los Ingresos Brutos como “absolutamente pernicioso”.

“Vos podés tener quebranto y aun así seguir pagando Ingresos Brutos porque se cobra sobre el ingreso bruto y no sobre la ganancia”, indicó.

También criticó los anticipos impositivos y sostuvo que la provincia de Buenos Aires “no tiene una agenda de simplificación tributaria”, a diferencia de otros distritos como Córdoba o Santa Fe.

“La provincia trata muy mal al contribuyente. Cada vez hay más trabas y más retenciones”, afirmó.

Impacto en comerciantes y PyMEs

Rico Zini aseguró que el problema afecta a pequeños comerciantes, kioscos, supermercados y empresas de toda la provincia.

“Hay comerciantes que tienen 500 mil pesos retenidos como crédito fiscal mientras les llega la patente del auto o el inmobiliario para pagar”, graficó.

Según expresó, en un contexto de caída de actividad económica y menor consumo, la retención de esos fondos termina afectando directamente el movimiento comercial.

“Es dinero que podría estar circulando en la economía y queda retenido por la Provincia”, sostuvo.

Finalmente, el senador se mostró optimista respecto al tratamiento legislativo de la iniciativa y consideró que existe consenso político sobre la necesidad de modificar el sistema.

“Cuando hablás en privado con dirigentes de distintos espacios, todos reconocen que esto es ridículo”, concluyó.

Entrevista Completa: