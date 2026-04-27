En una nueva transmisión de LT35 Radio Mon AM 1540, Douglas Haig volvió a hacerse fuerte en Pergamino y derrotó 1 a 0 a Independiente de Chivilcoy por el Torneo Federal A, consolidándose en lo más alto de la Zona 1.

El único gol del encuentro llegó en el arranque del partido a través de Jonathan Palacios, quien marcó un verdadero golazo que terminó siendo decisivo en una tarde de bajo vuelo futbolístico. A partir de allí, el equipo dirigido por Sebastián Cejas manejó el trámite con inteligencia, aunque sin brillar.

Douglas aprovechó el viento a favor en la primera mitad, donde incluso logró convertir nuevamente, pero el tanto fue anulado por una posición adelantada que generó dudas. En el complemento, el trámite cambió: Independiente tuvo más la pelota pero mostró muy poco en ataque y solo inquietó tras algunos errores defensivos del local.

Pese a no mostrar su mejor versión, el conjunto rojinegro volvió a demostrar eficacia y solidez, sumando su sexta victoria consecutiva en condición de local, con puntaje ideal en el campeonato.

Entre los puntos altos, se destacó el rendimiento de Brian Mesa, clave en defensa y salida, mientras que el equipo en general supo sostener la ventaja en un partido donde lo más importante fue el resultado.

Con este triunfo, Douglas Haig se afirma en la cima de la tabla y comienza a marcar diferencias importantes en la zona, perfilándose como uno de los principales candidatos a la clasificación en esta primera fase del torneo.

La cobertura completa del encuentro, con el relato y comentario de Marcelo Spiatta, se vivió en vivo por LT35 Radio Mon, acompañando una nueva alegría del fútbol pergaminense.

Escucha el comentario completo de Marcelo Spiatta: