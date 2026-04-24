En el marco del móvil de Radio Mon AM 1540, realizado por Gabriel Di Falci en “La Mañana de la Radio”, se presentó una nueva edición del programa de microcréditos destinado a emprendedores de Pergamino.

El anuncio estuvo a cargo de Eugenio Pettinari, director de Empleo y Emprendedurismo; Karin Dib, secretario de Gobierno; y Juan Carlos Raimundo, representante del Centro Regional Universitario Pergamino.

Pettinari destacó que se trata de la segunda edición del programa, luego de una primera experiencia “muy exitosa”, y confirmó que la inscripción se habilita desde este miércoles al mediodía a través del sitio web oficial. En esta etapa habrá un cupo de 500 participantes, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con rapidez.

El funcionario explicó que el proceso incluye una instancia clave de capacitación: los inscriptos deberán atravesar ocho encuentros donde recibirán herramientas para desarrollar su proyecto. Luego, deberán presentar un plan de negocios que será evaluado por una comisión integrada por distintas áreas municipales y del Concejo Deliberante.

Por su parte, Dib remarcó la importancia de este tipo de políticas públicas, al señalar que el objetivo es “acompañar sin interferir” en los proyectos de vida de los vecinos. Además, subrayó que el programa se sostiene en el tiempo gracias a un sistema de retroalimentación, ya que la devolución de los créditos otorgados permite financiar nuevas ediciones.

En tanto, Raimundo puso el foco en el valor de la formación por sobre el financiamiento. “Es más importante que la gente tenga información que el dinero”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de la capacitación para fortalecer el desarrollo económico local.

En la edición anterior se otorgaron 15 microcréditos, y desde el Municipio esperan replicar el éxito, promoviendo el emprendedurismo como herramienta de crecimiento y generación de oportunidades.

Entre los requisitos, se informó que los aspirantes deben ser mayores de 18 años, acreditar residencia en la ciudad y no desempeñarse como empleados municipales ni tener vínculo directo con ellos.

La iniciativa busca consolidarse como una política sostenida en el tiempo, articulando el trabajo entre el Estado y distintas instituciones para potenciar el desarrollo productivo de Pergamino.

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