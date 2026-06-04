La escritora y trabajadora de la salud Zulma Martini presentará este domingo su libro de poemas Astillada en Pétalos en el espacio cultural Yerta de Pergamino, en una propuesta que combinará literatura, música, danza, artes plásticas y participación del público.

Durante una entrevista en el programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon AM 1540, Martini compartió detalles de esta presentación que marcará un nuevo capítulo en su recorrido artístico, aunque aclaró que el evento irá mucho más allá de una simple lectura de poemas.

Actualmente radicada en la provincia de San Luis, en la zona serrana de los Comechingones, la autora mantiene un fuerte vínculo con Pergamino, ciudad donde reside gran parte de su familia y sus amistades.

“Voy y vengo todo el tiempo. Disfruto mucho de ambos lugares, pero Pergamino sigue siendo parte fundamental de mi vida”, expresó.

Sobre el libro, Martini explicó que el título nació a partir de un poema escrito junto a su compañero, el artista conocido como “Oso” Rodríguez. Según relató, la obra busca transformar experiencias dolorosas en expresiones artísticas capaces de conectar con otras personas.

“Es una manera de exorcizar todo lo que uno vivió y que duele, transformarlo en arte y en palabras que puedan llegar a otros”, señaló.

La autora destacó además que la poesía requiere una lectura especial, abierta a múltiples interpretaciones, ya que cada lector encuentra en los textos resonancias con su propia historia y experiencias.

La presentación se realizará el domingo a las 20 horas en Yerta, ubicado en Estrada 1953, frente a la plaza del Barrio Centenario. Las puertas estarán abiertas desde las 19:30 para quienes deseen llegar con anticipación.

Martini adelantó que la actividad tendrá formato performático y contará con la participación de diversos artistas. Entre ellos estarán Nancy Carreño, Lorena Peralva, Romina Kho, Natalia Eusero, Jorge García, Nicole Kisiewicz y el escritor Héctor José, reconocido referente cultural de Merlo, San Luis.

Además, Agustina Cétula participará en la charla dedicada específicamente al libro, mientras que Juan Milano y Fernando Vallejo ofrecerán un cierre musical junto a otros invitados.

Uno de los momentos especiales de la noche será el micrófono abierto, donde quienes lo deseen podrán compartir canciones, poemas o intervenciones artísticas.

“La idea es el encuentro. Que las personas se junten, compartan y disfruten. Quiero que sea una celebración”, afirmó la escritora.

Con entrada abierta a la comunidad, la presentación de Astillada en Pétalos promete convertirse en una velada donde la poesía, el arte y los afectos serán protagonistas, en un espacio pensado para celebrar los vínculos y las historias compartidas.

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