Este sábado 30 de mayo a las 20:30 horas, el público de Pergamino tendrá la última oportunidad de disfrutar de “La omisión de la familia Coleman”, la reconocida obra de Claudio Tolcachir que llega bajo la producción de Los Veleros Producciones y dirección general de Facundo Cruz.

La propuesta invita a sumergirse en la intimidad de una familia que vive al límite, en una casa que no solo los contiene, sino que también parece asfixiarlos. En un universo atravesado por tensiones, vínculos desbordados y rutinas repetidas, cada integrante intenta sostenerse dentro de una realidad compartida que parece haber dejado de funcionar.

Con una puesta en escena donde el cuerpo, la música y el espacio ocupan un rol central, esta versión transforma lo cotidiano en escena y encuentra en el absurdo una posible forma de supervivencia. El humor y la crudeza conviven permanentemente, reflejando aquello que en toda familia se dice… y también lo que se elige no ver.

El elenco está integrado por Pablo Mansilla, Pamela Lombari, Matías Lanzillotta, Marta Lere, Lucía Tiseyra, Meme Santoro, Fernando Songini y Luis Furlano. La música original es de Luciano Carrasco.

La última función se realizará en Espacio GAE, ubicado en Guido 722. Desde la producción recomiendan realizar reservas con anticipación al 2477 508104.

Última función

📍 Espacio GAE – Guido 722, Pergamino

📅 Sábado 30 de mayo

🕣 20:30 hs

📞 Reservas: 2477 508104