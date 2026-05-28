En el marco de la cartelera cultural presentada por la Cámara de Comercio de Pergamino en el programa La Mañana de la Radio, que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, la música pergaminense Cecilia Manzoni dialogó con Pamela sobre el espectáculo que brindará junto a Manuel Cortázar y la participación especial de Claudina Garbari.

La artista contó detalles de “EMECE Dúo”, el proyecto musical que comparte desde hace años con Manuel Cortázar y que nació a partir de sus iniciales. Ambos músicos comenzaron a tocar juntos en la histórica Orquesta de Cámara de Pergamino y desde entonces desarrollaron un repertorio que fue creciendo con el tiempo.

“Arrancamos haciendo música clásica y después fuimos incorporando canciones para eventos y bodas”, explicó Cecilia, quien recordó cómo el dúo comenzó a ser convocado para musicalizar ceremonias, celebraciones y encuentros especiales.ç

El recital que presentarán en Yerta Cultural tendrá una propuesta acústica e íntima, donde combinarán obras clásicas, tangos, folklore y canciones populares adaptadas para violín y piano. Entre las piezas anunciadas aparecen obras como El Cisne de Saint-Saëns, además de distintos clásicos románticos y repertorio popular.

Uno de los atractivos de la noche será la presencia de Claudina Garbari como cantante invitada. “Armamos un grupo muy lindo y disfrutamos mucho todo el proceso de ensayos y preparación”, expresó Manzoni durante la entrevista.

La violinista destacó además la magia del espacio cultural elegido para el concierto. “Yerta tiene algo especial, es como tocar en el living de una casa. Queremos que el público esté cerca y compartir una experiencia distinta”, señaló.

Será la primera vez que MC Dúo realice un concierto abierto al público en este formato, luego de muchos años dedicados principalmente a eventos privados y presentaciones especiales.

La presentación será este viernes desde las 21 horas en Yerta Cultural, ubicado en Estrada 1953, con una propuesta pensada para disfrutar de la música en un ambiente cálido y cercano.

Además de la entrevista con Cecilia Manzoni, la cartelera cultural de La Mañana de la Radio repasó las numerosas actividades artísticas y teatrales que tendrá Pergamino durante el fin de semana, reafirmando el compromiso de LT35 Radio Mon y la Cámara de Comercio con la difusión de la cultura local.