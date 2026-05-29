Este viernes 29 de mayo se celebra en la Argentina el Día del Bicicletero, una fecha que recuerda la figura de Remigio Saavedra, el ciclista mendocino que se convirtió en símbolo de esfuerzo y superación. A los 70 años realizó la histórica travesía Mendoza-Buenos Aires en bicicleta para concientizar sobre los daños que provoca el cigarrillo, transformándose en un ejemplo para generaciones de ciclistas y amantes de la bicicleta.

En ese marco, el móvil de LT35 Radio Mon Pergamino dialogó con una verdadera institución de la ciudad: Lito Bartolo, histórico bicicletero pergaminense que compartió recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre un oficio que marcó generaciones.

Durante la entrevista realizada en el programa La Mañana de la Radio, Bartolo recordó con emoción sus comienzos y destacó la solidaridad que siempre existió entre los bicicleteros de Pergamino.

“Cuando uno empieza, comete errores. Pero tengo que destacar una virtud: ningún bicicletero me negó nada”, expresó. En ese sentido, recordó con cariño a colegas históricos como los Serafines, los Pachecos y los Saranittes, quienes lo ayudaron y acompañaron en sus primeros pasos.

También habló de quienes dejaron huella en su vida, como “Calucha”, el hombre que le enseñó no solo el oficio, sino también el trato con la gente. “Me enseñó a tratar a las personas. Yo tomé todos los consejos de él y me fue perfecto”, contó emocionado.

Con décadas de experiencia, Bartolo aseguró que la bicicleta “no va a morir nunca”, incluso frente al avance de otros medios de transporte. “Es salud y es el transporte más económico que hay. Es para el deportista y para el laburante”, afirmó.

A lo largo de la charla, aparecieron historias cargadas de humanidad. Una de ellas ocurrió durante un sorteo organizado para niños. Lito recordó que, al terminar el evento, encontró a un chico llorando porque no había ganado una bicicleta. Sin dudarlo, decidió regalarle una. “Lo cuento con sentimiento”, aclaró.

Para Bartolo, la bicicleta representa mucho más que un vehículo. “Para un chico es la primera sensación de independencia, la primera libertad”, expresó. Y agregó que muchas veces el bicicletero también cumple un rol de consejero y referente para los más jóvenes.

La entrevista dejó al descubierto no solo la historia de un trabajador apasionado, sino también el valor humano de quienes, durante décadas, acompañaron a generaciones enteras arriba de una bicicleta.

Desde LT35 Radio Mon Pergamino saludamos a todos los bicicleteros en su día y especialmente a Lito Bartolo, símbolo de trabajo, humildad y dedicación en nuestra ciudad.