El próximo jueves 28 de mayo se realizará en Pergamino el primer “Burger Trip”, una propuesta gastronómica que reunirá a diez hamburgueserías locales en una jornada especial por el Día Internacional de la Hamburguesa. La iniciativa fue presentada por Martín Grivarello, integrante de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, durante una entrevista en el programa “Nuestro Tiempo” de LT35 Radio Mon Pergamino.

La propuesta busca combinar gastronomía, paseo urbano y participación del público. Según explicó Grivarello, los vecinos podrán recorrer distintos locales de la ciudad y acceder a hamburguesas con papas fritas a un precio promocional de 5 mil pesos.

“La idea es que la gente vaya caminando, recorriendo hamburgueserías y disfrutando de la experiencia”, comentó. Además, cada empaque contará con un código QR para que los clientes puedan votar cuál fue la mejor hamburguesa del evento.

La actividad es organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Pergamino, la Cámara de Comercio y el Sindicato de Gastronómicos. Desde las instituciones destacaron que la propuesta también apunta a acompañar y visibilizar a los comercios habilitados de la ciudad en un contexto económico complejo.

Los locales que participarán

Las hamburgueserías confirmadas para el Burger Trip son:

Flora Indoor

Point Lounge

Wallace

Big Food

Bajoneando

Burger Kino

Session

Brewer

Up

Chepá Burgers

Además, se sumará una alternativa apta para personas celíacas a través de “Horneando Sin Gluten”, que ofrecerá opciones takeaway desde Italia 538. Los pedidos podrán realizarse al 2477-382923.

Un fenómeno en crecimiento

Durante la entrevista, Grivarello remarcó el crecimiento que viene teniendo el rubro hamburguesero en Pergamino y señaló que incluso descubrió nuevos emprendimientos gastronómicos durante la organización del evento.

“Hoy hay un boom de hamburgueserías y muchos locales se entusiasmaron desarrollando productos especiales para esta jornada”, explicó.

También destacó el impacto de las redes sociales y los influencers gastronómicos en la difusión de este tipo de propuestas, que cada vez generan más movimiento entre los consumidores locales.

La situación del comercio local

Más allá del evento, Grivarello aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el momento que atraviesa el comercio pergaminense y la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos.

“El comerciante argentino tiene una capacidad de adaptación enorme, pero la situación está complicada y hay que aggiornarse constantemente para no quedar afuera”, señaló.

En ese sentido, valoró el trabajo de la Cámara de Comercio en la capacitación de comerciantes y en la generación de actividades que fomenten el consumo local y el acompañamiento entre instituciones.

“El pergaminense primero busca comprar en Pergamino. Si todos hacemos un consumo más responsable y apostamos al comercio local, el dinero queda y circula en la ciudad”, expresó.

El “Burger Trip” se perfila así como una nueva propuesta para impulsar el sector gastronómico local, generar movimiento comercial y ofrecer una experiencia diferente para vecinos y visitantes.