El próximo sábado 30 de mayo, el espacio La Romería llevará adelante una propuesta distinta para compartir una tarde entre cartas, recuerdos y buena gastronomía: un torneo de Chinchón abierto a toda la comunidad.

La actividad comenzará alrededor de las 14:00 y tendrá cupos limitados para 40 participantes. La inscripción tiene un valor de 9.500 pesos e incluye la participación en el torneo, además de una merienda con chocolate caliente y buñuelos.

“Nos pareció divertido convocar a todas esas personas que juegan al Chinchón entre amigos o familiares y reunirlas con otras personas de la ciudad que también disfrutan del juego”, contó Irene, una de las responsables del emprendimiento, en diálogo con LT35 Radio Mon.

El certamen tendrá premios para los mejores jugadores. El primer puesto recibirá una orden de compra de 70 mil pesos para utilizar en productos del vivero, mientras que el segundo premio será un almuerzo para dos personas en el café del lugar.

Un espacio que combina vivero, café y encuentros

La Romería nació como un emprendimiento familiar que el próximo 27 de junio cumplirá su primer año. El proyecto combina vivero y cafetería en un mismo predio, con una propuesta que busca transformar el paseo por las plantas en una experiencia de encuentro.

“Siempre fui fanática de los viveros. Hacía turismo en viveros cuando viajaba y para mí era un paseo”, explicó Irene sobre el origen de la idea.

Actualmente, el lugar ofrece venta de plantas de interior y exterior, herramientas y asesoramiento en jardinería, además de un café con viandas caseras durante la semana. También realizan talleres, eventos privados y distintas actividades vinculadas al intercambio y la vida al aire libre.

Entre las propuestas en marcha se encuentra un taller de jardinería y paisajismo que se desarrolla cada quince días hasta agosto, con especialistas de la región.

Nueva edición de Mercado Los Álamos

Además del torneo de Chinchón, desde La Romería adelantaron que el próximo 6 de junio volverá a realizarse una feria organizada junto a Mercado Los Álamos.

Será la segunda edición del evento y contará con propuestas gastronómicas del café del vivero, incluyendo sanguchitos de bondiola y otras opciones para disfrutar al aire libre.

Cómo inscribirse

Quienes quieran participar del torneo de Chinchón pueden comunicarse a través del Instagram “La Romería Jardín” o al teléfono 2477-353637.

La actividad se realizará en Ruta 8 y Pellegrini, en la zona cercana a la terminal y al supermercado Diarco de Pergamino.