En una entrevista realizada en el programa “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino, Camila Abrigo brindó detalles sobre la primera Expo Celíaca y Expo Sin Gluten que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo en el Parque España.

La propuesta reunirá a emprendedores y pequeñas empresas locales dedicadas a la elaboración de productos libres de gluten, en un evento pensado especialmente para personas celíacas y sus familias.

“Tenemos la suerte y el agrado de poder hacer la primera Expo Celíaca en Pergamino, con muchos emprendedores y empresas que acompañamos en su proceso de habilitación”, destacó Abrigo durante la entrevista.ç

Actualmente, ya son 13 los emprendimientos habilitados en la ciudad que ofrecerán degustaciones y distintas propuestas gastronómicas totalmente libres de gluten. Además, explicó que todos los productos fueron analizados en laboratorio para garantizar la seguridad alimentaria de quienes asistan.

La jornada se desarrollará tanto en el interior como en el exterior del EMBA, dentro del predio del Parque España, y contará con múltiples actividades para toda la familia. Habrá cocina en vivo, participación de instituciones educativas, exposiciones de dibujos y juegos realizados por niños, además de reconocidos invitados como MAPSA y Ramiro de “Maura Sin Gluten”.

Uno de los aspectos más importantes del evento será la tranquilidad para las personas celíacas al momento de consumir alimentos. “El celíaco va a poder asistir y comer lo que se le ocurra tranquilo porque todos estos emprendedores están habilitados y preparados para comercializar”, aseguró.

La Expo Celíaca y Sin Gluten comenzará a las 11 de la mañana y promete convertirse en un espacio de encuentro, inclusión y concientización para toda la comunidad pergaminense.