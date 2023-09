Se está llevando a cabo en el HIGA San José la: “Asistencia Centrada en Persona con Diabetes”, donde se abordan talleres de: insulinización, armado de plan alimentario, cuidados del pie, acompañantes terapéuticos en diabetes entre otros.

Esta asistencia está conformada por distintos profesionales de nuestra institución, donde ya se encuentran funcionando los consultorios de: Atención Transdisciplinaria en personas con diabetes Gestacional; atención Transdisciplinaria Centrada en Personas con diferentes tipos de diabetes; atención transicional en personas con diabetes Infanto Juvenil; atención Transdisciplinaria en personas con pie diabético.

“El 50 por ciento de las personas que tienen diabetes no lo sabe, y de ese 50 por ciento, el 50 por ciento se trata; o sea que tenemos en un déficit a nivel internacional no solamente de diagnóstico de la enfermedad sino de tratamiento. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) está luchando para que la accesibilidad al tratamiento sea una realidad concreta en todo el mundo. La idea es acercar a la población otras herramientas que no son el modelo hegemónico médico, que es el consultorio donde uno resuelve una situación en particular, sino brindar un espacio de información, de formación y de educación de manera tal que las herramientas estén a disposición de la población en general”, expresó el Dr. Alejandro Sánchez. “Estamos abordando la formación de equipos transdisciplinarios en diabetes gestacional, en la atención del pie, en personas con diabetes; los casos difíciles los atendemos entre varios terapeutas. También vemos la transición del infantojuvenil hacia diabetes del adulto. en todo lo que es pediatría diabetológica. Todo eso se está gestando en este momento”.

«Atendemos a pacientes que tienen diabetes, que es una enfermedad cuya característica es el aumento del azúcar en la sangre, que generalmente se da por déficit de insulina. Somos dos diabetólogos y demás especialistas: enfermería, nutricionistas, obstetras, traumatólogos, entre otros. Estamos para acompañar a los pacientes, para motivarlos, porque al ser una enfermedad crónica te acompaña durante toda la vida. Nosotros estamos siempre para apoyarlos en su tratamiento”, indicó la Dra. Ana Trotta.

«Este taller ha sido una experiencia maravillosa por los testimonios de los pacientes, que tiene el cuidado a flor de piel. Trabajamos también con el cuidado del paciente y de las familias en lo que es la concientización de hábitos saludables para sobrellevar una vida mejor con esta enfermedad”, expresó Germán Selva, supervisor.

El Dr. Alejandro Sánchez. dialogó con Nuestro Tiempo de Radio sobre la propuesta: