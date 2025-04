La creadora de “Espacio del Alma” estará el 6 de julio en nuestra ciudad para compartir su abordaje terapéutico y vivencial.

En una profunda y reveladora entrevista con Gustavo Pérez Ruiz en su programa Nuestro Tiempo, que se emite por Las Tardes de Radio Mon Pergamino, Carla Kacic —terapeuta y fundadora del espacio “Espacio del Alma”— anunció su próxima visita a la ciudad de Pergamino. La fecha ya está confirmada: será el domingo 6 de julio, cuando ofrecerá un taller vivencial de Constelaciones Familiares.

Kacic, con más de una década de experiencia en este camino terapéutico, compartió su historia personal y cómo, a raíz de una búsqueda de sanación propia, fue gestando un espacio que hoy es referente en terapias complementarias.

“Las Constelaciones permiten ampliar la mirada. No reemplazan a otras disciplinas, sino que complementan lo que el cuerpo y el alma necesitan”, expresó durante la charla.

Durante la entrevista, Carla explicó en profundidad qué son las Constelaciones Familiares, cómo se vinculan con el inconsciente familiar, y de qué manera muchas veces heredamos dolores o mandatos que ni siquiera recordamos de manera consciente. También remarcó que el trabajo terapéutico no es sólo emocional o espiritual, sino también profundamente biológico: “Es el cuerpo el que nos informa”, dijo.

En este sentido, destacó que el taller que ofrecerá en Pergamino no requiere experiencia previa y que cada participante vivirá la jornada desde el lugar en el que esté preparado: “El sistema no muestra nada para lo que no estés listo. Incluso sin hablar de tu tema personal, estar en el grupo ya activa procesos de sanación”.

La propuesta está abierta a toda persona que quiera trabajar sobre vínculos, patrones familiares, temas de salud, laborales o simplemente reconectar con su historia desde una mirada más compasiva.

“Cuando dejamos de resistirnos y empezamos a darle espacio al dolor, aparece el verdadero cambio”, señaló.

El encuentro del 6 de julio será por la mañana y está siendo organizado por un grupo de personas de la ciudad que ya vienen trabajando junto a Carla en otros encuentros.

La terapeuta cerró la nota agradeciendo el espacio y destacando la energía especial de Pergamino: “Cuando uno le pone el cuerpo a este tipo de trabajo, empiezan a pasar cosas maravillosas”.

Para más información sobre inscripciones, cupos y lugar del taller, podés comunicarte al WhatsApp 2477 617130. También se compartirán novedades a través de las redes sociales oficiales de la organización.

Escuchá La entrevista completa: