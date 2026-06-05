En el marco del Día del Periodista, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, Lucio Tezón, recibió a representantes de los medios locales y compartió detalles sobre el proceso de modernización que lleva adelante la institución, destacando importantes avances en infraestructura, tecnología y servicios para los asociados.

Durante una entrevista en LT35 Radio Mon, Tezón explicó que recientemente se puso en funcionamiento un nuevo espacio dentro de la sede de la cooperativa, diseñado bajo criterios modernos que buscan adaptar la entidad a las nuevas formas de trabajo y gestión.

«Estamos construyendo la cooperativa del futuro», señaló el dirigente, remarcando que la transformación no se limita a cuestiones edilicias sino que alcanza todos los ámbitos de la organización.

Digitalización y nuevas herramientas

Entre las principales innovaciones mencionó la implementación de un chatbot de atención vía WhatsApp, que ya registra más de 20.000 interacciones desde su puesta en marcha. A través de este sistema, los usuarios pueden realizar reclamos, descargar facturas y acceder a distintos servicios de manera ágil.

Además, destacó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar la gestión interna y facilitar el acceso a información por parte del personal de la cooperativa.

En materia de recursos humanos, también se avanzó con la implementación de una plataforma digital para la gestión laboral, que permite a los empleados acceder a recibos de sueldo, vacaciones, notificaciones y otros trámites desde una aplicación.

Energías renovables y movilidad sustentable

Tezón confirmó que la cooperativa continúa trabajando en el desarrollo de energías renovables en Pergamino. En ese sentido, adelantó que ya llegaron los paneles solares que serán instalados en la zona norte de la ciudad como parte de un futuro parque solar.

Asimismo, informó que la institución incorporó recientemente su primer vehículo 100% eléctrico, una iniciativa que forma parte de la política de sustentabilidad impulsada por la entidad.

Más inversión y nuevos proyectos

El presidente de la cooperativa también repasó otras acciones en marcha, entre ellas la adquisición de un inmueble lindero que permitirá mejorar la logística operativa, además de futuros proyectos vinculados al desarrollo urbano y la prestación de nuevos servicios para los asociados.

Respecto al horno crematorio inaugurado meses atrás, destacó la aceptación que ha tenido entre los vecinos y señaló que actualmente se registra un promedio cercano a una cremación diaria, funcionando bajo estrictos controles ambientales y sanitarios.

Reconocimiento al periodismo local

Durante el encuentro, Tezón valoró el trabajo de los medios de comunicación y destacó la importancia del periodismo profesional en tiempos donde las redes sociales multiplican las fuentes de información.

«El periodismo tiene la capacidad de contextualizar los hechos, de ver el bosque y no solamente el árbol», expresó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los medios locales y reafirmó el compromiso de la Cooperativa Eléctrica de seguir modernizando sus servicios para consolidarse como una institución de referencia en la provincia de Buenos Aires.

«Queremos ser una cooperativa modelo, una referencia entre las distribuidoras de energía de la provincia. Falta mucho por hacer, pero creemos que estamos en el camino correcto», concluyó Tezón.