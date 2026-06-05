El Banco Solidario de Medicamentos de Pergamino recibió un reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante, destacando sus 25 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la salud y la solidaridad en la ciudad.

Durante el acto, integrantes de la institución repasaron la historia de una iniciativa que nació en medio de una emergencia sanitaria ocurrida en el año 2001, cuando la falta de medicamentos para atender un grave accidente movilizó a vecinos de la comunidad. A partir de aquella situación, dos vecinas, Susana y Aurora, impulsaron una convocatoria junto al Concejo Deliberante y diversas fuerzas vivas de la ciudad para organizar una colecta solidaria destinada a la compra de medicamentos.

Con el paso del tiempo, aquella acción solidaria se transformó en una organización estable que hoy cuenta con 33 voluntarios y funciona bajo el respaldo permanente del Colegio de Farmacéuticos de Pergamino.

«Esto no se hace con voluntarismo, se hace con voluntariado organizado», señalaron desde la entidad al explicar el funcionamiento del Banco Solidario. Además, destacaron que la institución no maneja dinero, sino que actúa como intermediaria entre quienes necesitan medicamentos y quienes pueden donarlos, manteniendo criterios de transparencia que la acompañan desde su creación.

Desde la organización remarcaron que cada medicamento entregado es registrado y controlado por profesionales farmacéuticos, garantizando la seriedad y seguridad del servicio que brindan a la comunidad.

Durante el reconocimiento también se puso en valor el impacto social de la institución y la importancia de la construcción comunitaria que realizan sus integrantes. «Lo más importante es reconocer el trabajo de quienes donan su tiempo y su esfuerzo para mejorar la vida de los demás», expresaron durante el acto.

Por su parte, representantes del Concejo Deliberante destacaron la labor altruista desarrollada durante más de dos décadas y manifestaron el respaldo del cuerpo legislativo al trabajo que realiza la entidad.

«Como representantes de Pergamino, queremos agradecerles el tiempo, el compromiso y la tarea que llevan adelante para facilitar el acceso a medicamentos a quienes más lo necesitan», señalaron los concejales presentes.

Actualmente, el Banco Solidario de Medicamentos continúa siendo una referencia en materia de ayuda social y sanitaria en Pergamino, sosteniendo una red solidaria que permite mejorar la calidad de vida de cientos de vecinos gracias al compromiso de voluntarios, profesionales y donantes.