En el marco de la Semana del Ambiente, la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada de reforestación colectiva en dos instituciones educativas de la ciudad, una iniciativa impulsada en conjunto por el área de Arbolado Urbano y el Consejo Asesor del Arbolado.

Durante una entrevista en el programa La Mañana de LT35 Radio Mon, el responsable del área de Arbolado, Diego Basanta, destacó la importancia de estas acciones que buscan fortalecer los espacios verdes y generar conciencia ambiental en la comunidad.

La primera intervención se realizó el pasado 2 de junio en el Jardín de Infantes Nº 926, recientemente inaugurado en el barrio Kennedy. Allí se plantaron 13 ejemplares de árboles tanto en el patio como en las veredas del establecimiento.

«Se trató de una plantación colaborativa en la que participaron las distintas instituciones que integran el Consejo del Arbolado, aportando ejemplares para completar la forestación del jardín», explicó Basanta. La actividad contó además con la participación de docentes, familias y alumnos, quienes se involucraron activamente en la jornada.

Por la tarde, la propuesta continuó en el Centro de Día Esperanza, ubicado sobre la colectora de la Ruta Nacional 8. En ese predio se plantaron 11 ejemplares de distintas especies, entre ellas fresnos rojos, fresnos comunes, fresnos vitulina y grevilleas.

Según detalló el funcionario, la forestación permitirá generar sombra, mejorar la protección contra los vientos y optimizar el uso de distintos sectores del establecimiento durante los meses más cálidos.

Basanta remarcó que los árboles aportan numerosos beneficios ambientales, entre ellos la captura de dióxido de carbono, la reducción de ruidos, la generación de sombra y la mejora de la calidad ambiental en los espacios urbanos.

Asimismo, destacó el trabajo sostenido que viene realizando el Consejo Asesor del Arbolado, integrado por representantes de instituciones locales, organizaciones civiles, profesionales y concejales, que no solo participa en propuestas legislativas sino también en acciones concretas de forestación y mejora de los espacios públicos.

«Compartir con las instituciones la alegría de reforestar un lugar y ayudar a cumplir una necesidad concreta es una de las experiencias más gratificantes de este trabajo», concluyó.