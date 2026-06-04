Pergamino se sumó este miércoles a las actividades por un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, que cumplió 11 años desde aquella histórica movilización que visibilizó la problemática de la violencia machista en todo el país. La jornada estuvo marcada por reclamos de justicia, memoria y la defensa de derechos sociales.

Las actividades comenzaron en Plaza Merced con la tradicional ronda de Jubilados en Lucha, que realizó su encuentro número 94. Allí se expresaron demandas vinculadas a la situación de los adultos mayores, entre ellas la recomposición de jubilaciones y pensiones, el acceso a medicamentos y la preocupación por posibles reformas previsionales.

Posteriormente se leyó un documento consensuado por diversas organizaciones sociales, sindicales, feministas y políticas de la ciudad. Durante el acto también tomaron la palabra referentes de distintos espacios, quienes alertaron sobre el contexto actual de retroceso en materia de políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia de género.

Uno de los puntos más destacados del documento fue la preocupación por el cierre de organismos nacionales vinculados a las políticas de género y diversidad, una situación que, según las organizaciones, debilita las herramientas de prevención, acompañamiento y protección para mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.

Además, se recordó que en Argentina continúa siendo alarmante la cifra de femicidios. Según estadísticas difundidas por organizaciones especializadas, en el país se registra un femicidio cada 35 horas, una realidad que mantiene vigente el reclamo que dio origen al movimiento Ni Una Menos en 2015.

La movilización contó con una importante participación de jóvenes, familias y vecinos. Con la bandera de Ni Una Menos Pergamino encabezando la columna, los manifestantes recorrieron la peatonal hasta llegar a la intersección con Avenida de Mayo, donde se desarrolló el acto de cierre.

Allí se renovaron los pedidos de justicia para las víctimas de femicidio, se defendieron los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y se realizó un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas tanto en Pergamino como en el resto del país.

A once años del primer grito colectivo de «Ni Una Menos», la convocatoria volvió a poner en agenda una problemática que sigue cobrando vidas y que continúa movilizando a miles de personas en todo el territorio argentino.