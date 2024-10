En una reciente entrevista con Gustavo Pérez Ruiz en su programa Nuestro Tiempo, la cantante Bety Ponce compartió detalles sobre su próximo espectáculo en Ritmo Club, que tendrá lugar el sábado 12 de octubre. Ponce, acompañada por Ivana Fortunati, promete una noche inolvidable con un repertorio que abarca tangos, zambas y canciones del litoral.

Durante la entrevista, Ponce recordó el emotivo reencuentro con Fortunati, que dio origen a este espectáculo conjunto. «Nos encontramos en la calle, y en diez minutos queríamos contarnos todo lo que nos había pasado en diez años», comentó la cantante con nostalgia. Este reencuentro espontáneo las llevó a planear una presentación juntas, donde se fusionarán sus estilos únicos en el escenario.

El espectáculo contará con el apoyo instrumental de Silvio Pomiglio en guitarra y José Luis Morán en bandoneón, músicos con los que Bety tiene una profunda conexión artística. «Yo enfrenté por primera vez al público de la mano de los hermanos Morán, ellos me llevaron a este mundo maravilloso de la música», recordó con gratitud.

El repertorio incluirá clásicos como «Confidencias», «Sur» y el vals «Ilusión Azul», un homenaje a su padre. También adelantó que habrá un espacio para la música del litoral, de la que se declaró una apasionada. «Estoy enamorada de mi repertorio, de la música del litoral, las zambas», aseguró emocionada.

La velada promete ser accesible y cercana para el público, con entradas a solo 4.000 pesos y reservas exclusivamente por WhatsApp. Además, Ponce destacó la calidez del público de Pergamino, un detalle que la llena de gratitud cada vez que se presenta en esa ciudad.

Además de este espectáculo, Bety tiene una agenda repleta de presentaciones. El 9 de noviembre ofrecerá otro repertorio criollo junto a Jorge Aguad e Hilario Romero en Ritmo Club, y el 15 de noviembre cerrará el ciclo de Boleros en Cinema Pergamino, a beneficio de la Granja San Camilo. Finalmente, el 7 de diciembre, se presentará en la Biblioteca Menéndez con su canto criollo.

La entrevista concluyó con un emotivo agradecimiento a Gustavo Pérez Ruiz, quien recordó con cariño el legado de Bety en la radio. Ella, sin embargo, dejó en claro que la música es ahora su principal pasión. «Si me extrañan en la radio, vayan a escucharme cantar y ya no me extrañen más», invitó con una sonrisa.

Escucha la entrevista completa: