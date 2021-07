“La cirugía que hicimos consistió en un reemplazo articular; es muy habitual hacer prótesis de cadera, de rodilla, no así tanto de hombro, y en este caso se llama prótesis reversa porque hace un sistema invertido. El paciente es un hombre de 65 años, está muy contento, su estado de ánimo ha mejorado muchísimo porque además de no tener más dolor en el hombro, recuperó la movilidad. Esta operación le mejoró muchísimo la calidad de vida, no podía levantar el brazo ni para hacer las cosas básicas”, indicó Juan Ignacio Schesi, médico traumatólogo, especializado en hombro, quien llevó adelante la operación en conjunto con un reconocido especialista de la ciudad de Rosario.

“Este tipo de operaciones se hace en muy pocos centros salud, se llevan a cabo especialmente en lugares de alta complejidad, como puede ser en Buenos Aires o Rosario, en grandes ciudades. Hoy por hoy lo pudimos realizar en nuestra ciudad, y en nuestro hospital”, señaló el facultativo.

Por último, Schesi dejó un mensaje hacia la comunidad: “En el Hospital se trabaja bien. Los mismos profesionales que trabajan en el ámbito privado y en el público estamos para ellos, para atender la salud que es lo que nos interesa. Ojalá podamos pasar esta etapa (Covid) lo antes posible para poder volver a una normalidad”.