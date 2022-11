El Gerente Comercial de la CELP, Claudio Fanucchi, se refirió en diálogo con el móvil de «La Mañana de la Radio» a la aplicación de la Segmentación Tarifaria.

Este proyecto iniciado desde el Ministerio de Economía de Nación, divide en tres grupos de acuerdo a los ingresos a los titulares de la factura de la luz y el gas.

Sobre la aplicación en la boleta de la luz, Fanucchi indicó que comienza a facturara con este sistema.

Por otra parte, el ingeniero en Sistemas de la CELP, Eduardo Diana, se refirió al pago de la factura diferenciada del alumbrado público, tanto en la factura física, así como en débito. En caso del débito, explicó que aquellos que no reciban adecuadamente tanto cobro de energía como alumbrado, deberán volver a ingresar el código, dando de baja el anterior, en caso de no resolverse o no poder hacer la carga, pueden consultar a la entidad bancaria o buscar asesoramiento en las oficinas de la CELP.

