La Municipalidad renovó la página web de EMDO (Evaluación Médica Deportiva Obligatoria).

Ahora, el deportista podrá acceder de manera rápida y sencilla a toda la información que necesita saber sobre dicha evaluación médica.

En http://www.emdo.pergamino.gob.ar se podrá consultar el estado actual de un certificado y el plazo de vigencia; el listado de profesionales del ámbito público y privado habilitados para realizar la EMDO; y demás información del tema.

Cabe recordar que EMDO es una certificación médica de aptitud física para la práctica deportiva que rige en el Partido de Pergamino y que se le exige a deportistas federados y no federados; socios de clubes y gimnasios; y usuarios de canchas y/o predios que participen en torneos.

Quedan excluidos de su obligatoriedad los deportistas que realizan actividades no competitivas y no asociados a clubes y/o gimnasios y los participantes en competencias locales no domiciliados en el Partido de Pergamino.

¿Cómo se obtiene el certificado?

Se debe consultar a un médico habilitado para realizar la certificación en cualquiera de los Centros de Atención de Salud públicos o privados del Partido de Pergamino. El profesional determinará qué estudios son necesarios en cada caso para emitir el apto médico.