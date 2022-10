La Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA es sede de realización de las XVII Jornadas Fitosanitarias Argentinas, un encuentro de carácter científico que reúne a investigadores de todo el país y que se realiza bajo el lema: “Hacia una agricultura biológicamente eficiente, ecológicamente sustentable y económicamente rentable”.

La actividad se desarrollará hasta el viernes 21 de octubre y supondrá la presentación de trabajos científicos e investigaciones de grupos de distintas regiones del país.

La apertura del encuentro fue el miércoles 19 de octubre en el auditorio “Manuel Belgrano” de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, oportunidad en la que hicieron uso de la palabra Cristina Palacio, presidenta del comité organizador; Gabriela Lucero, presidenta de la Asociación Argentina de Fitopatólogos; y Virginia Pasquinelli, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales (ECANA) de la Universidad.

La ingeniera agrónoma Cristina Palacio, destacó el trabajo de organización de esta actividad y dio la bienvenida a los participantes de distintas provincias del país. “Este evento de protección vegetal nos ubica en una situación importante dentro de la producción de los cultivos, porque la protección vegetal es uno de los pilares importantes del proceso productivo”, expresó y recordó que en la convocatoria se logró reunir más de 200 trabajos que permiten conocer cómo llevan adelante investigaciones equipos no solamente en los cultivos de la zona núcleo, sino desde una mirada federal contemplando la producción de todo el país.

Palacio, describió el contexto de realización de estas jornadas en escenarios complejos para la producción vegetal y resaltó el valor de poder compartir trabajos y generar un espacio de reflexión que “nos enriquezca a todos”.

“Este es un evento científico y como tal posibilita establecer espacios de debate para conocer lo que estamos haciendo y discutir qué es lo que nos está demandando el medio. También es un evento de extensión porque muchos de los que están presentes también son extensionistas”, resaltó la responsable del comité organizador.

En la continuidad del acto fue la ingeniera agrónoma Gabriela Lucero, quien como titular de la Asociación Argentina de Fitopatólogos señaló: “Actualmente la humanidad busca un mundo seguro protegido de amenazas de enfermedades, propiciando la seguridad sanitaria en todos los aspectos. Por eso los organismos causantes de enfermedades constituyen una amenaza creciente de gran importancia mundial, tanto para la salud humana, animal y vegetal; y para la productividad agrícola porque atentan contra la biodiversidad. La evolución de estos organismos es el resultado de una multitud de factores y solo pueden enfrentarse aplicando estrategias coordinadas que abarquen diferentes aspectos”.

“Se vuelve no solo necesario sino vital buscar instrumentos que permitan incrementar la producción de alimentos de calidad, asegurando la salud, inocuidad y bienestar de las personas, disminuyendo el hambre; haciendo un uso intensivo pero eficiente de los recursos, sin contaminar el planeta”, prosiguió y consideró que “de esto surge que se debe interactuar desde distintas ciencias respetando y cuidando de no destruir nuestros ecosistemas y los organismos que viven en él, inconvenientes que representan un desafío de estas y las futuras generaciones. Por eso estos eventos no solo nos brindan la posibilidad de difundir la producción científica, sino que nos sirven para estrechar relaciones y construir puentes entre grupos de trabajos e instituciones para generar conocimientos que serán de utilidad en la construcción de nuevos paradigmas”.

Por último, la doctora Virginia Pasquinelli, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, dio la bienvenida a los participantes y definió a las jornadas como “un ámbito científico que persigue el objetivo de propiciar el encuentro de profesionales e investigadores para discutir problemáticas, pero también plantear perspectivas y soluciones que podemos plantear a futuro en un marco de un manejo sustentable de los ecosistemas productivos”.

La directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales sostuvo que la cuestión de la sustentabilidad es un eje de trabajo institucional y el “lema que hemos planteado para otras actividades impulsadas en el marco de la celebración de los 20 años de la UNNOBA porque entendemos que es un debate que socialmente hay que dar”.

“Estamos convencidos que el ámbito en el que deben darse estas discusiones es el de la Universidad y por esa razón celebramos que estas jornadas puedan realizarse aquí”, agregó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer a los organizadores de la actividad, a las empresas e instituciones que han acompañado la propuesta y recordó que “en estas jornadas habrá 63 expositores de 12 provincias y presentación de trabajos que resultarán muy valiosos a la reflexión y al debate”.

“Como parte del programa tendremos también un taller docente, algo que nos va a permitir discutir sobre todo lo que aprendimos en la pandemia sobre educación digital y generar un marco de encuentro para capitalizar las experiencias vividas”, abundó la directora de la ECANA.

Finalmente, agradeció al comité organizador y al comité científico. “Fue un espacio amplio de trabajo representado por investigadores, docentes de distintas disciplinas de nuestra institución y del INTA, capitalizando nuestra alianza virtuosa con esta institución en el marco de la Unidad Integrada”.

Declaraciones de interés

Declaradas de interés por la ECANA, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, del Instituto Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, la Asociación Argentina de Girasol, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Los interesados en conocer mayores precisiones sobre los alcances de las jornadas y el programa de actividades podrán hacerlo a través del sitio: https://jfa2022.unnoba.edu.ar/