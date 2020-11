A raíz de encontrar en reiteradas oportunidades residuos domiciliarios sin clasificar en las campanas de colores que están distribuidas en distintos puntos de la ciudad, los integrantes de la Cooperativa Recuperadores Urbanos Pergaminenses solicitan a la población que depositen los residuos en las campanas correctas.

Cabe recordar que las campanas naranjas, amarillas y azules surgieron con un objetivo: llevar a los vecinos y comerciantes la posibilidad de realizar la separación de residuos reciclables.

“Nosotros recuperamos vidrio, cartón, papel, latas, y soplado que es el plástico duro. Tenemos horarios rotativos, un grupo trabaja a la mañana, otro después del mediodía y otro a la noche. El grupo de la noche se dedica a reciclar lo que llega de las campanas. Hoy tenemos un problema, porque no se están depositando residuos sólidos urbanos sino que hay basura. Y, por ejemplo, si el papel está manchado con algo orgánico ya no se puede vender. Le pedimos al vecino que tenga conciencia ambiental y también que piense que lo que está depositando en una campana es un medio para que otras personas se ganen la vida, es el trabajo de otras familias”, manifestó Vanina Frisa, presidenta de la Cooperativa Recuperadores Urbanos Pergaminenses.

Por su parte, Lucila Ruiz Díaz, quien trabaja por la noche para la Cooperativa, detalló: “Nos encontramos con pañales, comida, en la campana donde debería ir el cartón. Eso ya no sirve y no se puede reciclar. Además, dentro de las campanas hay bolsas para contener los residuos. Está pasando que se roban estos bolsones, les pedimos que por favor no hagan esto porque nos dificultan el trabajo”

Separar y reciclar

La idea de que cada vecino pueda clasificar, separar y reciclar en origen surgió con el proyecto de contenerización que impulsó el Programa Actuá en Verde en el 2017.

Este sistema de contenerización comprende campanas de colores para separar en origen los residuos reciclables y contenedores verdes de basura para evitar focos de contaminación.

En cada campana se pueden reciclar distintos desechos:

📌 Campana azul: solo cartones y papeles, limpios y secos (papel blanco, papel de diario, cartulinas, sobres, revistas, folletos, guías telefónicas, cajas de cartón, cajas de huevo, rollos de papel, envases tetra-brick de jugo, vino, salsa, leche.)

📌 Campana amarilla: plástico no PET, vidrio y hojalata (frascos, envases de limpieza, higiene personal, lácteos, latas, perfumería, tapitas, bolsas, sachets, potes, sillas, bidones)

📌 Campana naranja: botellas PET, limpias y sin resto de gaseosa (gaseosas, jugo, soda, y agua)

En el contendor verde debe colocarse la basura en general; resto de comida, poda, cartón y papeles sucios, envases sucios o con restos de comida, vidrios rotos en bolsa.