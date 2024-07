Entrevista con la Dra. Inés Larramendy en Radio Mon Pergamino: La Crisis Alimentaria en Argentina

En el programa «Nuestro Tiempo» de Radio Mon Pergamino, Gustavo Pérez Ruiz entrevistó a la Dra. Inés Larramendy, pediatra y miembro activo de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien expuso la alarmante situación de inseguridad alimentaria que afecta a una gran parte de la población argentina, especialmente a los niños.

Durante la conversación, Larramendy reflexionó sobre el significado de la independencia en el contexto actual de Argentina. «Es difícil decir Feliz Día de la Patria cuando la patria está como está», comentó, subrayando la ironía de celebrar la independencia mientras un 12% de la población sufre de hambre y la inseguridad alimentaria afecta a uno de cada cuatro argentinos, entre ellos una gran proporción de niños y adolescentes.

La Dra. Larramendy firmó una carta abierta junto a más de 400 pediatras, dirigida a las autoridades nacionales, exigiendo el cumplimiento de las leyes vigentes y el financiamiento de programas de seguridad alimentaria que han sido restringidos o anulados. «El hambre es una urgencia hoy, y esos alimentos tienen que ser distribuidos ya», enfatizó.

El impacto de la crisis económica ha revivido el fantasma de la desnutrición en el país, un problema que había sido erradicado desde el año 2000. Según un informe de la Universidad Católica Argentina, la pobreza aumentó del 44% al 56% en los primeros meses de 2024, y la indigencia se disparó del 9.6% al 17.5%. Esto significa que más de 25 millones de argentinos no pueden comprar una canasta básica de alimentos, y 9 millones viven en pobreza extrema.

Larramendy criticó duramente la actual administración por no cumplir con su obligación de garantizar la alimentación adecuada, según lo estipulado por la ley y tratados internacionales. «Nos parece una crueldad extrema que no tiene ningún tipo de justificación», señaló, aludiendo a los 5 millones de kilos de alimentos almacenados y no distribuidos por el Ministerio del Capital Humano.

La pediatra también destacó la importancia de la intervención de la sociedad en momentos de crisis. «Los pediatras siempre nos hemos preocupado por el bienestar de los niños. En este momento, los mecanismos de control del hambre han sido anulados, y por eso salimos a alzar la voz», afirmó.

La entrevista concluyó con un llamado a la acción por parte de Larramendy, instando a la comunidad y a las autoridades a tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis alimentaria que pone en peligro el presente y futuro de miles de niños argentinos.

La situación es grave y requiere una respuesta inmediata. Radio Mon Pergamino seguirá de cerca este tema crucial, dando voz a los expertos y a la comunidad afectada.

Escucha La entrevista completa a Ines Larramendy: