En una entrevista reveladora, el líder de la compañía santafesina que compite globalmente analiza las claves del éxito de NOVA: inversión en I+D, profesionalización del ADN familiar y la soberanía tecnológica argentina.

En el episodio #88 de La Fábrica Podcast, Mauro Piva, CEO y socio de NOVA, compartió la hoja de ruta que transformó a una empresa familiar del interior de Santa Fe en un gigante agrobiotecnológico. Durante la charla, Piva enfatizó que el crecimiento de la compañía no es casualidad, sino el resultado de una visión estratégica donde la ciencia y la gestión van de la mano.

La innovación como motor de soberanía

Para Piva, la clave para competir con las grandes multinacionales del sector reside en la capacidad de generar conocimiento propio. «La inversión en I+D no es un gasto, es el motor que nos permite pelear de igual a igual con las multinacionales», afirmó el ejecutivo, destacando hitos como la producción local de enzimas, un insumo crítico que antes dependía exclusivamente de la importación.

Sobre el rol de la industria nacional, Piva fue contundente: «Argentina tiene el talento para dejar de exportar commodities y empezar a exportar biotecnología de punta», subrayando que la biotecnología no es una promesa a largo plazo, sino una realidad inmediata: «No es el futuro del agro, es el presente que ya está transformando la productividad y la sostenibilidad del sector».

De Cañada de Gómez al mercado global

Uno de los puntos más destacados del episodio fue la estrategia de internacionalización de NOVA. Lejos de una visión centralista, Piva defendió la potencia del interior productivo, aunque con una advertencia sobre la calidad: «Para ser globales, primero tenés que ser excelente en tu propia casa».

Esta excelencia le permitió a NOVA escalar su modelo de negocios sin perder su esencia, pero adaptando sus estructuras a las exigencias mundiales. «En NOVA entendimos que el techo lo ponemos nosotros; el mercado es el mundo», aseguró el CEO, quien también se refirió al desafío de liderar una organización en constante crecimiento: «El gran reto es profesionalizar los mandos sin perder el ADN y la mística de la empresa familiar».

Un mensaje para la industria

Bajo el concepto de «La fábrica que alimenta al mundo», la entrevista recorre los desafíos logísticos, culturales y tecnológicos de liderar en Argentina. Piva concluyó con una reflexión sobre la identidad del empresario industrial local: «En nuestra industria, el éxito es una mezcla de resiliencia argentina y visión de largo plazo«.

Detalles del Episodio #88: