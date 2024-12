En el programa «Nuestro Tiempo» de LT35 Radio Mon Pergamino, conducido por Gustavo Pérez Ruiz, la concejal Silvia Vieiras, de Unión por la Patria, ofreció una extensa reflexión sobre el proyecto del presupuesto municipal 2025 y las ordenanzas fiscales. Durante la entrevista, Vieiras destacó las incertidumbres que persisten tras la etapa de intercambios entre concejales y funcionarios municipales.

Privatizaciones y falta de información

Vieiras cuestionó la falta de precisiones respecto a la reciente ordenanza que habilita la privatización o concesión de servicios municipales. Según explicó, los secretarios de áreas comprometidas en esta medida no aportaron detalles sobre los pliegos ni el proceso de transformación del servicio, dejando «más dudas que certezas».

«Estamos en el punto cero», expresó, aludiendo a la ausencia de un diagnóstico claro o análisis que respalde esta decisión, además de la negativa del municipio a realizar una audiencia pública para informar a la ciudadanía.

Obra pública: ¿prioridades equivocadas?

En relación al diseño del presupuesto, Vieiras criticó la desproporcionada asignación de fondos para la construcción del microestadio municipal, que en 2025 contará con $3.000 millones, relegando otras necesidades urgentes como la infraestructura sanitaria.

“El presupuesto destina más de la mitad a obras públicas, pero para la obra sanitaria, que afecta directamente a los pergaminenses, apenas se asignan $214 millones, a pesar de que la recaudación de la tasa correspondiente supera los $5.000 millones”, señaló.

Impacto en tasas y sector productivo

La concejal también alertó sobre los incrementos proyectados en las tasas municipales: un 10% en enero, marzo y mayo, con la posibilidad de otro 20% en el segundo semestre. Esto, sumado al efecto acumulativo, afectará de manera significativa a los sectores productivos y a los vecinos.

«En el caso de la tasa de seguridad e higiene, el impacto acumulado llegará al 97% y, con el ajuste adicional, podría alcanzar un 137%, lo que es insostenible para las empresas locales en un contexto económico tan delicado», subrayó.

Preocupaciones sobre el personal municipal

Otro tema sensible abordado fue el futuro del personal municipal frente a la privatización de servicios. Aunque el intendente aseguró que no habrá despidos, Vieiras expresó escepticismo: «Si los empleados pasan al sector privado o se redistribuyen en la administración, ¿cómo se explica que el costo del servicio no aumente, considerando que el privado busca rentabilidad?»

Producción, el área más relegada

Finalmente, la concejal lamentó la falta de recursos asignados al área de producción. Según detalló, los programas de incentivo a la inversión y economía local tienen asignación cero en el presupuesto, debilitando a una secretaría clave para enfrentar la crisis económica.

Conclusión

Para Silvia Vieiras, el presupuesto 2025 muestra una «distorsión en las prioridades» que no responde a las necesidades reales de los pergaminenses. La concejal anticipó que su bloque seguirá analizando el proyecto para realizar observaciones y ajustes en defensa de los intereses ciudadanos.

