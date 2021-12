Tras la Asamblea de Mayores Contribuyentes y la Sesión Especial, se llevó adelante la última sesión del año, destacando los siguientes temas:

En la Sesión ingresaron 5 notas de Presidencia/ 1 Expediente del Dpto. Ejecutivo / 2 Expedientes por secretaria /2 Proyectos de Concejales y 4 Despachos de Comisiones Internas. Los presidentes de bloque informaron los integrantes de las Comisiones internas.

Respecto de los proyectos presentados por los Concejales tuvo tratamiento sobre tablas el Proyecto de resolución de los Concejales integrantes del bloque Frente de Todos -Partido Justicialista- Frente Renovador referido a “Suspensión del Estacionamiento Medido hasta el 8 de enero del 2022”. El mismo estuvo fundamentado por el concejal Álvaro Reynoso. En tanto el concejal Maiztegui, aseguró que en este momento es más que necesario, ya que el estacionamiento medido tiene otro objetivo, adelantando el no acompañamiento del mismo. El concejal Walter Baccarini, propuso que no se cobre, pero si se controlen las horas de estacionamiento. El mismo quedó rechazado por no contar con los votos necesarios.

DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS.

Expte. B-1116-21 LA NUEVA PERLA. Ref.: Actualización Tarifaria. Tuvo dos despachos; el concejal Francisco Illia, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, habló sobre el Despacho de la Mayoría, donde se aprueba sólo un aumento del 15 % de aumento, de lo solicitado, quedando la tarifa plana en 58,98$.

El concejal Álvaro Reynoso, explicó el despacho de minoría, rechazando el pedido, teniendo en cuenta como esta “planteado el pedido en el expediente”. Finalmente se aprobó el despacho de mayoría.

Expte. V-9-21 VECINOS DEL BARRIO LA GUARIDA – Solicitan mejoras para el barrio.

Expte. D-92-21 D.E. K-1004-21 SECRETARIO DE TIERRA Y VIVIENDA Ref: Cesión a favor de Albornoz-Capdevilla (La Violeta).-

Expte. C-216-21 CONCEJALES INTEGRANTE DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS PARTIDO JUSTICIALISTA FRENTE RENOVADOR Proyecto de Comunicación Ref.: “Solicitar al Intendente Municipal informe que funciones, actividades, tareas se encuentran tercerizadas y desarrolladas por cooperativas y o cooperadoras”.

(Estos últimos tres expedientes tuvieron despacho único)

Dentro de la planilla complementaria, se puso el Cuerpo en Comisión, para reformular el Expte. de la Secretaria de Seguridad, referido a la Compactación de Vehículos y Motos. Quedando aprobado por unanimidad el Proyecto de Ordenanza.

En el final, la Presidente del Cuerpo, al ser la última sesión ordinaria del año, dio la bienvenida a los nuevos concejales; y destacó el trabajo de todos los concejales durante el año: “ tratamiento el presupuesto y rendición de cuentas, valorando el trabajo de todos los concejales; toma de empréstitos; ordenanzas de eximición; aprobación de todas las herramientas de emergencias sanitarias; solicitud y pedidos de informes; inquietudes de vecinos; reclamos de vecinos; intenso trabajo de las Comisiones Internas; involucramiento sobre la represa; obras de desagües pluviales; problemáticas sobre el agua; participación en Comisiones Externas; distintas becas; reforma del reglamento interno, Y sobre todo, nunca dejamos de llevar adelante alguna sesión, este Concejo funcionó siempre. Reivindicamos el trabajo de este Concejo durante el año y esa es la mejor manera de desearles feliz año”.