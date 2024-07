En el bullicio de la exposición rural de Palermo, donde convergen tradiciones y modernidad, destaca la figura de Santiago Marsili, un platero apasionado y alma detrás del Museo Gaucho. En una entrevista en vivo para Radio Mon Pergamino, realizada por el corresponsal Gustavo Martínez, Marsili contó cómo, con el respaldo del Fortín Pergamino, ha sabido conjugar su oficio y su amor por las costumbres criollas en una muestra que ha deslumbrado a los visitantes.

«Esta es la tercera y más linda edición del museo», comenta Marsili con evidente orgullo. En esta ocasión, dos salas albergan concursos de platería y soguería, mientras que otras dos exhiben piezas antiguas criollas: rastras, espuelas, ponchos, recados, cuchillos y estribos. «Incorporamos un espacio central con gradas tipo tribuna para charlas y música, lo que ha dinamizado el museo con actividades diarias», explica.

La muestra ha atraído a una audiencia variada, desde la paisanada del mercado de ganaderos de Cañuelas hasta figuras destacadas como el curita gaucho Julio César Ramos y, más recientemente, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. «Lacalle Pou recorrió las muestras de soguería y platería, mostrando gran interés por los ponchos y la cuchillería», relata Marsili.

El camino hacia la creación del museo comenzó en 2023, cuando la Sociedad Rural pidió al comité de tradición, del cual Marsili es miembro, iniciar un museo gaucho. «Entre todos surgieron ideas y, año tras año, hemos mejorado y sumado nuevas piezas y actividades», recuerda Marsili.

Nacido en El Socorro, pueblo del partido de Pergamino, y residente en Funes, Santa Fe, desde hace 14 años, Marsili mantiene un fuerte vínculo con Pergamino y el Fortín Pergamino. «Aunque vivo lejos, siempre colaboro con el Fortín en todo lo que puedo, ya sea a distancia o presencialmente. Los muchachos del Fortín me han adoptado, y aunque no soy de Pergamino, me siento parte de ellos», afirma emocionado.

El Museo Gaucho no cuenta con una página web específica, pero sus actividades se comparten en redes sociales personales y a través de quienes visitan la muestra. «Es un espacio cálido donde la gente se sienta a tomar mate, tocar la guitarra y aprender sobre soguería y platería», describe Marsili.

La exposición no solo preserva la tradición sino que también la difunde entre las nuevas generaciones. «Es hermoso ver a abuelos explicándoles a sus nietos las costumbres y oficios del campo», añade.

Para Marsili, el objetivo es claro: mantener vivas las tradiciones gauchas y transmitirlas a quienes las desconocen. Concluye la entrevista con un saludo afectuoso a toda la gente de Pergamino, su patria chica, demostrando que, aunque la distancia sea grande, el amor por las raíces y tradiciones es aún mayor.

Escucha la Nota completa a Santiago Marsili: