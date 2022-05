Este martes 10 de mayo, se llevó adelante la Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. En la misma, ingresaron dentro del Orden del Día, ocho expedientes de Presidencia; siete correspondientes al DE; tres por

Los expedientes ingresados por Presidencia fueron derivados a diferentes comisiones, mientras que los derivados del Departamento Ejecutivo, cinco de los siete, fueron tratados y aprobados sobre tablas, también se trató y aprobó sobre tablas el Proyecto de Ordenanza referido a Becas Artísticas, ingresado por Secretaría.

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SRES. CONCEJALES

EXP. 2022-872- CONCEJALES BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR – Proyecto de Resolución Ref.: Solicitar al Intendente que destine recursos del “Fondo Educativo” hacia el Consejo Escolar para resolver problemáticas de gas en las escuelas. Estuvo fundamentado por el concejal Álvaro Reynoso y se giró a la Comisión de Cultura y Educación.

Expte. CONCEJAL MARCELA CONTI – BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR Proyecto de Comunicación Ref.: Solicitar al D.E. luminaria en calle Alberto Vacarezza entre Manuel Gálvez y Gral. Martínez Subiría. Se giró a la Comisión de Seguridad y Obras Públicas.

DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS

Expte. C-12-22 CONCEJALA CONTI MARCELA – INTEGRANTE FRENTE DE TODOS Y FRENTE RENOVADOR – PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Comunicación: Colóquese un reductor de velocidad en calle Fullana entre Estrada y Rivadavia (DESPACHO UNICO)

Expte. EX-2022-698-PERHCD-HCD CONCEJAL ALVARO REYNOSO, CONCEJALES BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA, FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución. Ref.: Interés Municipal sobre Jornadas de Divulgación Científica sobre el Eclipse Lunar Total el día 16 de Mayo.- (DESPACHO UNICO)

El Expediente EY! COLECTIVO AUTOGESTIVO, donde solicitan exención de tasa por espectáculos públicos. Tuvo dos despachos, tratándose el de mayoría, y fundamentado por el Concejal Ignacio Maiztegui, donde informó que no se aprueba el pedido, teniendo en cuenta la Ordenanza Fiscal e Impositiva del año 2022, que “establece en su Artículo 23 los derechos a abonar por la ocupación o uso de espacio público”.

Los concejales Aiello y Reynoso, se refirieron al despacho de minoría, donde destacaron que existen herramientas para poder modificar vía excepción dicha ordenanza. Finalmente quedó aprobado el despacho de la mayoría.

También sobre el Expediente EY! COLECTIVO AUTOGESTIVO, donde se solicita se declare de Interés Municipal el ciclo de 18 Jornadas culturales que se llevarán a cabo durante el 2022, igualmente tuvo dos despachos, tratándose el de mayoría, y fue fundamentado por el la presidente de la Comisión de Cultura y Educación, Aurelia Furnari, quien sostuvo que “ en la quinta sesión ordinaria de 2016, se aprobó por unanimidad el Decreto 7483/16, donde se estipula la DI debe cumplir distintos requisitos”, por lo que no se acompaña el pedido. La concejal Leticia Conti, aseguró que la intención del despacho de minoría va más allá de lo estipulado: “va más allá; va por lo que trasciende el pedido donde solo se pretende un apoyo simbólico y contenedor y no por tecnicismo absurdos” En el mismo sentido se referieron los concejales Aiello, Reynoso y Clark. La presidente del HCD, Gabriela Taruselli, sostuvo que “somos concejales; estamos acá para hacer cumplir ordenanzas y estamos acá para cumplirlas; si no nos gustan los reglamentos que tenemos, modifiquémoslo”. Quedó aprobado el despacho de mayoría.

PLANILLA COMPLEMENTARIA del ORDEN DEL DÍA

De los tres expedientes ingresados por Presidencia, el Expte. 2022-916- ATE Seccional Pergamino donde solicita que se convoque a la Comisión Laboral, se resolvió que quede en Presidencia donde se fijara fecha de reunión entre los concejales que integran la Comisión.

En tanto el Expte. de la Asoc. Civil Instituto de Apoyo al Síndrome de Down y retardo mental leve quienes solicitan apoyo para gestión ante la ANDIS, fue tratado y aprobado.

PROYECTO PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES

Expte. 2022 – 901 – PERHCD – HCD BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS Proyecto de Ordenanza Ref.: «Adhesión del municipio de Pergamino a la Ley Provincial de RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA”. Se derivó a la Comisión de Seguridad y Obras Publicas

Expte.2022-908-PERHCD-HCD CONCEJAL GABRIELA TARUSELLI BLOQUE JUNTOS – Eleva Proyecto de Comunicación Ref.: Reiterar solicitud al MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para la construcción de una ALCALDIA en el DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO. Se giró a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Expte.2022-913-PERHCD-HCD CONCEJALAS CLARK LAURA Y CONTI LETICIA BLOQUE FDT-PJ-FR Proyecto de Resolución Acompañamiento proyecto de Ley de Ejercicio Profesional de la Obstetricia de la Dip. Nac. Mónica Macha. Fue girado a la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente.

DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS

El Expte. 2022-607-PERHCD-HCD BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR – Proyecto de COMUNICACIÓN ref.: “Pedido de informe a la CELP sobre consumo eléctrico” Contó con un único despacho y aprobado por unanimidad.