La decisión surgió de varias reuniones mantenidas entre autoridades del Ejecutivo y representantes de los gremios.

Los días 13 y 14 de diciembre, el secretario de Gobierno Juan Manuel Rico Zini y la secretaria de Hacienda y Finanzas Andrea Lamelas se reunieron con integrantes de los gremios municipales Sindicato de Obreros Municipales (SOEM), ATE Pergamino, UPCN y SOSBA, a fin de conversar sobre los temas relacionados a la inflación y el tradicional bono de fin de año.

El Ejecutivo presentó una propuesta que fue aprobada por los presentes por unanimidad. Consiste en otorgar una gratificación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, por única vez. Se trata de una suma fija de $24.000 a abonarse en el mes de diciembre 2022; comprendiendo a las categorías 10 a 4 inclusive, pertenecientes al Escalafón Municipal y de la categoría 4 a la 19 inclusive del Escalafón de Obras Sanitarias; y otorgar una gratificación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, por única vez, que consiste en una suma fija de $18.000 a partir de la categoría 3 y hasta la de Director inclusive, del Escalafón Municipal y de la Categoría 20 a la 24 inclusive del Escalafón de Obras Sanitarias, con exclusión del personal político y cargos de ley.