El ex senador Nacional, ex gobernador de Santa Fe y ex piloto de Formula 1 Carlos Reutemann falleció en horas del mediodía de este miércoles a los 79 años.

El “Lole” se encontraba internado debido a diferentes complicaciones de salud que lo venian afectando desde hacía varios meses. El último parte de salud se había dado a conocer a finales de junio e indicaba un pronostico reservado, aunque en la mañana, desde su entorno se informo que el propio Reutemann había solicitado permanecer en sala común junto a su familia, pese a haber empeorado su salud e incluso darse a conocer su pronóstico irreversible.

Noticia en Desarrollo…