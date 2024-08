La Justicia avanza en la investigación por violencia de género contra el expresidente. Testigos clave fueron citados por el fiscal Ramiro González, mientras la defensa de Fernández cuestiona la validez de las declaraciones de la denunciante.

En un giro inesperado en el ámbito judicial, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas, en el marco de la causa por violencia de género que le inició su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, ordenó una serie de medidas de prueba y citó a varios testigos que presenciaron los presuntos hechos de violencia.

Según fuentes judiciales consultadas, las pruebas recogidas hasta el momento serían suficientes para avanzar en la acusación contra el exmandatario. “Alberto Fernández amenazó a Fabiola Yañez para que no declarara”, indicaron funcionarios con acceso al expediente.

Entre los testigos citados por el fiscal González se encuentran María Cantero, Federico Saavedra, Sofía Pacchi, Alicia Barrios, y Daniel Rodríguez, quienes deberán comparecer en los próximos días. Asimismo, se convocó a Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola. También se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Huéspedes en la Quinta de Olivos, así como el registro de ingresos del médico presidencial a la residencia entre los años 2021 y 2023.

Paralelamente, el juez federal Julián Ercolini debe resolver un planteo presentado por la abogada de Fernández, Silvina Carreira, para que la causa se traslade a la justicia federal de San Isidro, argumentando que los hechos denunciados habrían ocurrido mayormente en la Quinta de Olivos.

El pasado martes, Fabiola Yañez amplió su denuncia desde Madrid a través de Zoom ante el fiscal González. Durante su declaración, Yañez relató episodios de violencia física que habrían comenzado en 2016, cuando convivía con Fernández en un departamento de Puerto Madero. Según su testimonio, en ese tiempo estuvo embarazada y Fernández la presionó para que abortara, lo que derivó en una separación temporal de la pareja, hasta su posterior reconciliación.

Yañez también declaró sobre sus problemas con el alcohol, que asoció a la pérdida del bebé y al inicio de las agresiones físicas por parte de Fernández. La ex primera dama describió un episodio ocurrido el 13 de agosto de 2021, en el que el expresidente le habría propinado un golpe de puño que le dejó un ojo morado. Según su testimonio, permaneció un mes sin salir de la Quinta de Olivos para ocultar la lesión.

Por su parte, la abogada del expresidente, Silvina Carreira, adelantó que solicitará la nulidad de la declaración de Yañez, argumentando que no se le permitió participar en la audiencia en la que la ex primera dama amplió su denuncia. Carreira calificó la declaración de Yañez como “no válida” y criticó que, si bien no se debe revictimizar a las víctimas, su derecho a ejercer la defensa de su cliente fue vulnerado.

En declaraciones a la prensa, Carreira defendió la postura de Fernández y cuestionó la legitimidad de las denuncias. “Yañez se considera una víctima, pero si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerlo públicamente, no entiendo por qué no permite las preguntas de esta defensa”, concluyó.

La causa sigue su curso en un escenario judicial complejo, mientras la sociedad argentina observa de cerca el desenlace de este caso que involucra a dos figuras públicas de gran relevancia.