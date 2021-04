El pasado miércoles se llevó a cabo un festejo por los 100 años de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en la localidad El Socorro (1921-2021)

Participaron las colectividades del pueblo, vecinos y la Delegación.

El intendente Javier Martínez y el subsecretario de Asuntos Rurales Aníbal Figueiras no pudieron estar presentes, motivo por el cual enviaron videos para ser transmitidos en el lugar donde expresaron sus saludos a los vecinos y felicitaron a la comunidad religiosa por este aniversario tan importante.

“Llegar a vivir y festejar los 100 años de una institución, o en este caso de nuestra Parroquia, es algo que en lo personal me genera orgullo y emoción. El haber sido participe de la organización desde el cargo que represento hoy y ser parte de éste aniversario y de la remodelación del edificio, es algo que jamás imaginé y me llena de satisfacción”, señaló la delegada del pueblo María de las Nieves Maroevich.

Y agregó: “Además, haber contado con ayuda de un grupo de hombres que en su momento, siguiendo el legado paterno, se sumaron a trabajar también, la ayuda del Intendente municipal y el Subsecretario de Asuntos Rurales, que cada vez que necesitamos de su colaboración para cualquier institución de nuestro pueblo, siempre están, el Padre Aníbal, con su manera de ser tan única, el grupo de colaboradores de la Parroquia y los vecinos, hacen siempre que el trabajo sea más fácil y que se disfrute el resultado final. No se vive todos los días 100 años de una institución, y por suerte y gracias a Dios, ésta celebración, teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que estamos, la pudimos disfrutar como pueblo unido que somos”