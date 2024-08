En sus primeros ocho meses de gestión, el presidente argentino Javier Milei ha realizado 13 viajes internacionales, de los cuales casi el 30% del gasto en vuelos provino de fondos del Estado para asistir a eventos partidarios o recibir premios personales. Un análisis del Centro de Datos de Chequeado revela que, de los US$ 1.185.542 gastados en viajes presidenciales al exterior, el 27% (US$ 321.125) se destinaron a viajes de carácter no oficial.

Uso de fondos públicos en viajes no oficiales

De acuerdo con la información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública a la Secretaría General de la Presidencia, el presidente Milei destinó estos fondos a cinco viajes específicos de índole personal o partidaria. Estos viajes incluyen su participación en dos ediciones de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y Brasil, la recepción de premios personales en España y Alemania, y su presencia en un acto del partido español Vox.

El gasto de estos cinco viajes equivale a más de 4 mil asignaciones universales por hijo o 1.053 jubilaciones mínimas, según la herramienta «La Balanza de Chequeado». En términos generales, el total de lo gastado en los 11 primeros viajes de Milei representa más de 15 mil asignaciones universales por hijo o 3.889 jubilaciones mínimas.

Detalle de los viajes y costos

Conferencia CPAC en Estados Unidos: Milei viajó del 23 al 26 de febrero de 2024 a Washington D.C., acompañado por una comitiva de 12 personas. Este viaje costó US$ 7.124,30 en vuelos a través de American Airlines. Durante su estancia, se reunió con el ex presidente estadounidense Donald Trump. Premio «Embajadores de la Luz» en Estados Unidos: Del 10 al 14 de abril de 2024, el presidente y su hermana Karina Milei recibieron la distinción de «Embajadores de la Luz» en Miami, otorgada por la organización Jabad Lubavitch. El costo del vuelo fue de US$ 12.211, además de un vuelo privado a Texas para reunirse con Elon Musk, que costó US$ 39.750. Acto de Vox en España: Del 16 al 19 de mayo de 2024, Milei viajó a Madrid, donde presentó su libro y participó en un evento de Vox. Este viaje costó US$ 118.346. Durante su visita, el presidente argentino generó una crisis diplomática con España tras criticar al presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Recepción de premios en España y Alemania: Entre el 21 y 25 de junio de 2024, Milei viajó para recibir el premio Juan de Mariana en Madrid y la medalla Hayek en Hamburgo, Alemania. Este viaje costó US$ 180.015 en vuelos privados. En Alemania, se reunió con el Canciller Olaf Scholz. Conferencia CPAC en Brasil: Entre el 6 y 7 de julio de 2024, Milei asistió a la CPAC en Camboriú, Brasil, a un costo de US$ 3.428 en vuelos. En este viaje, no tuvo reuniones con funcionarios actuales del gobierno brasileño.

Críticas por uso de fondos públicos

El uso de fondos públicos para viajes de índole personal o partidaria ha suscitado críticas, especialmente considerando el discurso del presidente sobre la falta de recursos en el Estado. Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, calificó este comportamiento como una contradicción: «Hay un problema ético y principalmente contradictorio con su discurso de que no hay fondos, y se la pasa gastando en viajes que no tienen ningún objetivo para la Argentina».

Hasta el momento de la publicación, la Vocería Presidencial no ha respondido a las consultas sobre los gastos de estos viajes.

Todos los datos y las fuentes se pueden ver en esta base de datos creada por el Centro de Datos de Chequeado en base a respuestas a pedidos de acceso a la información pública por parte de la Secretaría General de la Presidencia.