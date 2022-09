La Décima Tercera Sesión Ordinaria prevista para este martes 13 de Septiembre, se encuentra integrada por el Orden del Día compuesto por cuatro Expedientes ingresado por Presidencia; uno por el Poder Ejecutivo Municipal; seis Proyectos de los Sres. Concejales y nueve Despachos derivados de las Comisiones Internas.

Dentro de la Planilla Complementaria, dos Expedientes ingresados por el Poder Ejecutivo; dos Proyectos ingresados por los Concejales y un Despacho de Comisiones Internas.

Al inicio el concejal Guillermo Aillo solicitó orden de preferencia para tratar el Despacho de Comisiones Internas, correspondiente al Expte. 2410/2022 EMPLEADOS MUNICIPALES MONOTRIBUTISTAS. Quienes solicitan gestión para acceder al cobro de bonos en los meses de septiembre y octubre del corriente. El mismo fue fundamentado por los ediles Aiello, Reynoso, Baccarini y Maiztegui. Finalmente, se votó en forma general, nominal y particular, por lo cual con once votos afirmativos se aprobó en general, en tanto que desde la votación particular, se aprobó el Art 1 y rechazó el Art 2.

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SRES. CONCEJALES

El EX 2567/2022 presentado por los Concejales del Bloque Juntos – Proyecto de Resolución Ref: Manifestar profunda preocupación frente a las orientaciones que guían el abordaje en escuelas de la provincia de Buenos Aires del ataque a la Vicepresidenta de la Nación, tuvo tratamiento Sobre Tablas con la intervención de los ediles Aurelia Furnari, Laura Clark, Walter Baccarini, Leticia Conti, Ignacio Maiztegui y Diego Basanta. Luego de un extenso debate la concejal Furnari expresó la preocupación por un nuevo intento de adoctrinamiento más allá de las banderas política que se trate. El Expediente quedó rechazado.

También se trató Sobre Tablas el EX-2593/-2022 del Bloques Frente De Todos-PJ – Frente Renovador – Proyecto de Comunicación Ref.: “Pedido de Informe al Ejecutivo Municipal sobre control del uso de fitosanitarios en el Partido de Pergamino”. Explicado el mismo por la concejal Macarena García Santander fue Aprobado por unanimidad.

El resto de los Proyectos fueron derivados a las distintas comisiones internas:

Concejal ANA DI SANTO – BLOQUE JUNTOS Proyecto de Resolución Ref.:» Campaña de promoción y difusión Recursero Violencia de Género». DERECHOS HUMANOS

Concejales DIEGO BASANTA, AURELIA FURNARI Y ANA DI SANTO BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Comunicación Ref.: Solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informe acerca de los plazos de la licitación para la obra de la nueva estación transformadora. OBRAS PÚBLICAS

CONCEJAL MARIANA DE SAUTU – BLOQUE JUNTOS – Proyecto de Resolución Ref.: Declarar de Interés Municipal el Evento Cultural Salud Arte a desarrollarse el día 30 de septiembre del corriente. CULTURA

CONCEJALES INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS – PJ – Y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución Ref.: Solicitud de mejoras de transparencia de gestión. Publicación actualizada del Estado de Finanzas Públicas y Recaudación de Tributos. HAC Y GOB 1

DESPACHOS DE COMISIONES INTERNAS

Proyecto de Comunicación Ref: Solicitar informe al Ministerio de la Salud de la Nación sobre la implementación de la resolución 904/22 «PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LECHE FORTIFICADA. Contó con Despacho Único

Proyecto de Ordenanza Ref.: “Establecer parámetros de “Ficha Limpia” para el nombramiento de cargos jerárquicos y/o políticos en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal del Partido de Pergamino”. Contó con dos despachos, habiéndose aprobado el de mayoría.

EX-2022-2383 – D.E. eleva expte. C-1069-22 HACIENDA Y RENTAS – Solicita Ajuste adicional Tasas Noviembre 2022.- Tuvo dos despachos y se aprobó por 13 votos el de Mayoría.

El resto de los Expedientes ingresados desde las Comisiones Internas tuvieron despachos únicos cada uno de ellos.

PLANILLA COMPLEMENTARIA

De los Expediente ingresado por el departamento ejecutivo se aprobaron Sobre Tablas:

EXPTE 2022-2628 – REF. CLUB ARGENTINO.- Solicita se declare de interés municipal el 117 aniversario de la institución a celebrarse el día 20 de Septiembre del corriente.-

EX-2022-2609- D.E. eleva expte. D-618-22 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Proyecto de Ordenanza Ref.: Licitación Pública 22/2022 para la adquisición de cubiertas para stock de la Secretaría.

PROYECTO PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES

Los dos proyectos de concejales fuera del Orden, se derivaron ambos a la Comisión de Obras Públicas:

EX-2022-2612- CONCEJAL WALTER BACCARINI – ICP EVOLUCION – Proyecto de Resolución Ref: Solicitar al Departamento Ejecutivo que por medio del área que corresponda realice la obra correspondiente a la renovación de luminarias en Barrio El Molino por luces LED.

EX-2022-2618- CONCEJAL DIEGO BASANTA-BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución. Solicitar al Gobernador de la Pcia. de BS AS, la reglamentación de la ley 15325 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.-

DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS

706.- EX-2022-2440-PERHCD-HCD ORGANIZACIONES, CENTROS DE DIA, HOGAR, PROFESIONALES Y TRABAJADORES A CARGO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. Ref.: Elevan consideraciones sobre derechos de personas con discapacidad.- Contó con despacho Único.