En una reciente entrevista en el programa «Nuestro Tiempo» de Radio Mon Pergamino, conducido por Gustavo Pérez Ruiz, el ex intendente de Pergamino, José María «Cachi» Gutiérrez, ofreció un análisis crítico sobre la situación política actual en Argentina, resaltando la falta de consenso en el Congreso y cuestionando decisiones clave del Ejecutivo.

Durante la conversación, Gutiérrez abordó dos temas que han generado controversia: la transferencia de fondos hacia los servicios de inteligencia (SIDE) y el reciente esquema de cálculo para las jubilaciones. Según el ex intendente, estos temas han expuesto una división notable en el escenario político, donde los bloques opositores, incluyendo a senadores y diputados del radicalismo, han logrado imponer ciertos límites al Ejecutivo.

«El Ejecutivo justifica esta transferencia de fondos, que asciende a 100.000 millones de pesos, a una nueva dirección de ciberdelito en la SIDE. Sin embargo, hay una fuerte sospecha de que parte de ese dinero podría estar destinado a atacar a la oposición a través de manipulaciones en redes sociales», comentó Gutiérrez. Esta sospecha, según el ex jefe comunal, ha llevado al Congreso a rechazar la iniciativa del gobierno, evidenciando un desacuerdo cada vez más marcado entre las distintas fuerzas políticas.

En cuanto al aumento del 8% en las jubilaciones, Gutiérrez señaló que la oposición ha rechazado esta medida por considerarla insuficiente, en un contexto donde las jubilaciones mínimas no superan los 270.000 pesos y la inflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo de los jubilados. «Nadie hoy en día puede decir que los haberes jubilatorios son excesivos. Si hay que hacer ajustes, que se hagan en otros lados, pero no en los haberes de los jubilados», enfatizó.

El ex intendente también criticó la falta de diálogo y la polarización extrema que sigue dominando la política argentina. «Estamos en un juego perverso donde la falta de acuerdos y la constante demolición de políticas anteriores impiden que el país avance», afirmó, subrayando que esta dinámica no solo afecta al gobierno, sino también a la oposición, que parece sumida en crisis internas y divisiones.

Gutiérrez no escatimó en cuestionamientos hacia figuras prominentes como el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de generar más confusión con su postura ambigua respecto al veto presidencial. Además, resaltó la crisis dentro del bloque de la derecha, en particular en la Libertad Avanza, donde los conflictos internos han desestabilizado aún más el escenario político.

En conclusión, José María Gutiérrez pintó un panorama desalentador de la política argentina actual, marcado por la falta de consenso, la manipulación política y una creciente desilusión tanto en la población joven como en los jubilados. «El país necesita ordenarse, y esto solo se logrará con diálogo y consenso, no con antinomias y confrontaciones irreductibles», concluyó.

Escucha la entrevista completa: