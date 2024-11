En medio de tensiones en el Concejo Deliberante de Pergamino, el bloque opositor Unión por la Patria, representado por el concejal Álvaro Reynoso, manifestó su descontento con el oficialismo local por la falta de cumplimiento de la normativa que exige una audiencia pública para tratar el proyecto de reforma municipal. Reynoso, en una entrevista en el programa “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino, expresó que las sesiones del Concejo han sido suspendidas en dos ocasiones debido a la falta de quórum, como medida de presión de la oposición para exigir el respeto a la normativa vigente.

La propuesta de reforma impulsada por el bloque oficialista de Juntos ha generado preocupación en la ciudadanía, lo cual quedó en evidencia cuando cerca de 2.000 vecinos de Pergamino firmaron un petitorio solicitando una audiencia pública para debatir el proyecto. Este tipo de audiencia, según la normativa, debe convocarse cuando se alcanza el 1.5% de firmas del padrón electoral, cifra que la oposición asegura haber superado.

“Es un tema de respeto hacia los ciudadanos y de cumplimiento de la ley,” afirmó Reynoso, señalando que el oficialismo estaría intentando aprobar la reforma sin realizar la audiencia pública, lo cual vulneraría la ordenanza establecida en 2001. Según el concejal, la audiencia pública no es vinculante, pero su objetivo es proporcionar transparencia y dar espacio para que los vecinos expresen sus inquietudes y formulen preguntas al gobierno local.

Reynoso también criticó el enfoque apresurado del intendente y el oficialismo, calificándolo de “soberbio” y carente de transparencia. Explicó que el oficialismo intenta aprobar la reforma en menos de un mes, tras nueve años de gestión del intendente, sin una discusión en profundidad en el Concejo ni participación ciudadana. Para Reynoso, este proceder no solo infringe la ley, sino que podría acarrear consecuencias legales.

Además, la entrevista con el concejal dejó entrever tensiones entre los medios locales, ya que algunos informes sugirieron que varias de las firmas en el petitorio no pertenecen a ciudadanos de Pergamino, lo que el concejal atribuyó a intentos de desviar la atención por parte de medios “funcionales al oficialismo”.

Por su parte, Reynoso dejó claro que, de no convocarse a la audiencia pública, el bloque Unión por la Patria y otros sectores de la oposición no validarán una sesión a puertas cerradas. “Esta actitud es lo peor que le puede pasar a un sistema democrático”, concluyó Reynoso, quien señaló que la situación institucional es delicada y que, de no cumplirse con la ley, la ciudadanía tiene derecho a recurrir a la justicia.

La decisión final sobre la audiencia pública aún está pendiente, pero las fricciones en el Concejo Deliberante continúan, en un clima de desconfianza y acusaciones sobre la falta de transparencia en un proyecto de reforma que afectará a todos los habitantes de Pergamino.

