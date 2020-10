El bloque de concejales del Frente de Todos, informó en la tarde de éste jueves que se hizo efectivo el pago de las becas estudiantiles, motivo por el cual, la convocatoria a sesión extraordinaria que existía para mañana, se levanta por la resolución del problema planteado.

A continuación el comunicado en el que detallan la importancia que tuvo la intervención del HCD y los proyectos presentados para que el pago se hiciera efectivo:

“A partir de la comunicación con estudiantes y el acceso a la información administrativa corroboramos que en el día de hoy se produjo el pago de las becas estudiantiles. Nos alegramos que las y los estudiantes puedan acceder a lo que siempre les correspondió: el beneficio de las becas estipulado en la Ordenanza 7919/13. Entendemos lo necesario de que puedan contar con esta ayuda para realizar sus estudios.

Por otro lado, no dejamos de repudiar la actitud que ha tenido el Intendente y sus funcionarios al desconocer que las becas deberían haber sido abonadas desde el principio porque las y los jóvenes nunca interrumpieron sus estudios. Se corroboró lo que veníamos manifestando acerca de que los recursos siempre estuvieron y que fue una decisión política no pagar las becas. En este sentido, reconocemos la lucha que llevaron adelante los sectores estudiantiles para que el municipio cumpliera con lo que debía hacer. Creemos que si este tema no hubiera sido expuesto en el Concejo Deliberante, para que luego tomara conocimiento público, el pago de las becas nunca hubiera llegado.

Cumpliendo nuestra palabra y atendiendo que se han efectuado los pagos correspondientes levantaremos el llamado a sesión extraordinaria del viernes 9 de Octubre. Desde nuestra posición de concejales y concejalas utilizamos todas las herramientas legislativas que estaban a nuestra disposición para que el municipio cumpliera con el pago de las becas; entendiendo que no solo es nuestro deber sino que nuestro accionar está guiado por nuestra profunda convicción de Estado justo e inclusivo.”