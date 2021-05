Este viernes se realizó la Sexta Sesión Ordinaria, de manera presencial y virtual. Solo participaron presencialmente los presidentes de Bloque y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuentas. El resto de los concejales participó virtualmente.

Dentro del Orden ingresó una Nota por Presidencia; siete Expedientes del Departamento Ejecutivo; dos proyectos presentados por los Concejales, y un Despacho de Comisiones Internas.

Ambos Proyectos de Concejales se derivaron a la Comisión de Hacienda y Gobierno II.

Dentro de los despachos de las comisiones internas, se aprobó por unanimidad, el único despacho autoría del Concejal Diego Basanta; Proyecto de Resolución Referido a.: Solicitar a la Provincia de Buenos Aires que adhiera a la Ley Nacional 27.424. REGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACION DISTRIBUIDA DE ENERGIA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELECTRICA PÚBLICA.

Planilla Complementaria

En la Planilla Complementaria, fuera del orden del día, ingresó una Nota por presidencia; dos expedientes del Departamento Ejecutivo, un Proyecto de los Concejales y también un Despacho de Comisiones Internas.

Sobre los Expedientes ingresados por el Departamento ejecutivo el Expte. c-513-21 Secretaria de Hacienda y Comisión de Presupuesto y Cuentas del HCD, referido a otorgar beneficios impositivos – Pergamino Fase 2, fue aprobado por todo el cuerpo legislativo

Respecto al Expte. c-450-21 Secretaria de Hacienda y Finanzas – Referido a Endeudamiento, en cuarto intermedio se reunió la Comisión de Presupuesto y Cuenta para tratar dicho expediente donde se solicitan al HCD autorización para acceder a dos empréstitos en condiciones favorables para el Municipio según lo entendido por los concejales de todas las bancadas. Uno de los empréstitos fue aprobado por unanimidad y está destinado a la construcción del puente de Bv. Colon e Illa por la suma de 130 millones de pesos; el segundo despacho de endeudamiento por la suma de 16 millones de pesos, destinado a la re funcionalización del Parque Belgrano para la construcción y acondicionamiento de galpones ferroviarios para servicios de gastronomía fue aprobado por mayoría calificada de los 2/3 de los presentes aludiendo el bloque del FDT no compartir el destino de los fondos en el contexto actual. Las ordenanzas preparatorias darán paso en los próximos días a la concreción de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el tratamiento definitivo de las mismas

Tuvo tratamiento sobre tablas el proyecto presentado por los concejales del Bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista – Frente Renovador, referido a expresar el repudio a las expresiones violentas de Ariel Francioni en la radio City Rock FM 97.5 de nuestra ciudad. El proyecto fue fundamentado por la Concejal Leticia Conti, y fue aprobado por unanimidad.

Sesión Especial de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2020

Al término de la Sexta Sesión se dio inicio a la Sesión E referida a la Rendición de Cuentas, dando tratamiento al Expte. D-30-21 D.E. Referido al Cierre de Ejercicio 2020.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, Concejal Emanuel Linares, dijo que hay que evaluar “dicha rendición dentro de los tiempos que se viven, dentro de la pandemia; contemplar recursos que fueron presupuestados por fuera de origen, con recursos propios; sobre las tasas aseguro un incremento de alrededor de un 5%, más los beneficios impositivos otorgados el año pasado. Sobre los gastos realizados se encontraron diferencias en cuatro secretarias (Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Salud y Producción) y esto tienen consonancia con el año vivido”

La Concejal Silvia Viera, integrante de la Comisión, cuestionó la forma en que se ejecutó el gasto, y adelanto que no se acompañará la Rendición de Cuentas. “Teniendo en cuenta la buena recaudación, los fondos girados por la provincia y la disponibilidad otorgada por este Concejo, nos resulta raro que en un año donde la demanda social ha sido elevadísima, tener superávit, por ello cuestionamos esta redición. También cuestionó transferencias a empresas privadas sin explicaciones. “Ha habido ahorros en áreas muy comprometidas por la pandemia, eso no lo comprendemos”, dijo la Concejal. “Por otro lado, no estuvieron disponibles los expedientes de las Obras; eso es llamativo, teniendo en cuenta que siempre hemos solicitados conocer el destino de dichos fondos”.

Intervinieron además dentro del libre debate los Concejales, Diego Basanta, donde detalló la inversión en diferentes obras públicas que se realizaron en la ciudad. Por su parte el Concejal Álvaro Reynoso hizo hincapié en una “mirada política” sobre la rendición de cuentas. “no ha habido una paridad entre lo recaudado y lo destinado; priorizando, además, gastos en Obra Pública que no se condicen con lo previsto”. A la vez aseguró que se notó un esfuerzo presupuestario en áreas críticas.

La Presidente Del HCD, Gabriela Taruselli, también intervino, asegurando que “Creo que es el Ejercicio N °18 que se ve un superávit. Este superávit que el municipio lleva adelante, hace que, en los momentos, donde no se conoce cuál será la recaudación, para hacer frente, a los sueldos, por ejemplo, este superávit, han permitido al municipio hacer frente no solo a los sueldos y a la infraestructura, y no cortar la cadena de pago a los proveedores. Esta no es una rendición de cuentas que deba plantearla como una defensa, porque los números solos son una defensa. Con las distintas compensaciones, y en una situación diferente, creo que desde el municipio se ha puesto de evidencia una enorme responsabilidad en cuanto al manejo de las cuentas municipales; por otro lado, y quiero reconocer a este Concejo que ha acompañado cada modificación presupuestaria”

También intervinieron los Concejales Matías Villeta y Leticia Conti, cada uno con argumentos encontrados.

Finalmente se puso a consideración el despacho de mayoría el cual se votó de manera nominal, y con 12 votos afirmativos, quedo aprobada la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020.