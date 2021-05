El Orden del Día el cual incluyó una nota y un expediente ingresados por Presidencia; tres expedientes del Dpto. Ejecutivo; cinco expedientes ingresados por Secretaria; siete Proyectos de Concejales y trece Despachos de Comisiones Internas.

Fuera del Orden, ingresaron cinco proyectos de Concejales y un Despacho de Comisiones Internas.

PROYECTO PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES.

El Proyecto de Comunicación presentado por los Concejales Gabriela Taruselli y Fabián Albuerne (Bloque Juntos por el Cambio) solicitando a la Dirección de Vialidad Nacional la reparación de la traza de la Ruta 188 en el tramo comprendido entre la localidad de Pergamino y Conesa, tuvo tratamiento sobre tablas. Fue fundamentado por Gabriela Taruselli, quien aseguró que la gestión para esta reparación está en marcha. Por su parte el Concejal Álvaro Reynoso, adelanto el acompañamiento del Bloque Frente de Todos, ya que tiene que “ver con la seguridad vial”; pero dijo que no podía dejar de mencionar el gran esfuerzo que está realizando Vialidad Nacional. El proyecto fue aprobado por unanimidad en General; y en particular se aprobó solo los Artículos 1 y 3.

También tuvo tratamiento sobre tablas el Proyecto de Comunicación de los Concejales del Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Director Regional del IOMA, informe acerca de las condiciones de otorgamiento de equipamiento a la CLINICA PERGAMINO S.A., y de la política prestacional de la institución. El Presidente del Bloque, Matías Villeta, fundamento que dicho pedido se sostiene en base a la discordancia entre lo anunciado por el IOMA y lo manifestado por las autoridades de la Clínica, respecto a la manera en la que el centro de salud adquirió el equipamiento para su terapia intensiva. “Solo se trata de saber qué condiciones la Clínica Pergamino recibió este equipamiento, si fue una donación o una compra y si las demás instituciones lo han recibido o han sido parte de las gestiones entre IOMA y FECLIBA”. El proyecto también solicita información acerca de la posibilidad que se instale en nuestra ciudad poli consultorios o centros de segundo nivel para la atención exclusiva de afiliados al IOMA, planteo que no fuera acompañado por el bloque del Frente de Todos.

La Concejal Macarena García Santander aseguró que “IOMA va a seguir garantizando el derecho de acceso a la salud, solo eso ha hecho”; y sobre los policonsultorios van a ser beneficiosos para la ciudad, si se abren” También intervinieron los concejales Leticia Conti y Guillermo Aiello, quienes aseguraron que ya se conoce el origen de estos equipos, por lo que no consideraron innecesario dicho proyecto. También se votó en general y en particular; fue aprobado en general; en particular se aprobó el Art. 1, se rechazaron los artículos 2 y 3.

El Expte. C-72-21 CONCEJALES INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA Y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Comunicación Ref.: Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para el efectivo acceso de la comunidad de Pergamino al mentado Programa “ACOMPAÑAR”. Fue fundamentado por la Concejal Macarena García Santander y derivado a la Comisión de Derechos Humanos.

Expte. C-74-21 CONCEJALES DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO. Proyecto de Resolución Ref.: Solicitar a la Provincia de Buenos Aires que adhiera a la Ley Nacional 27.424. REGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACION DISTRIBUIDA DE ENERGIA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELECTRICA PUBLICA. El mismo estuvo explicado por el Concejal Diego Basanta y derivado a la Comisión de Obras Públicas,

Expte. C-75-21 CONCEJALA SILVIA VIERA INTEGRANTE BLOQUE FRENTE DE TODOS PARTIDO JUSTICIALISTA y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución ref.: Poner en funcionamiento el Centro Clickeados del Barrio Jorge Newbery inaugurado el 31 de Julio de 2020. Lo fundamentó la Concejal Silvia Viera y fue girado a la Comisión de Cultura Y Educación.

Expte. C-76-21 CONCEJALA LAURA CLARK INTEGRAN BLOQUE FRENTE DE TODOS PARTIDO JUSTICIALISTA y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución ref.: Manifestar beneplácito y acompañamiento del HCD al proyecto de Ley de Cuidadoras y Cuidadores domiciliaros presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la Diputada Mónica Macha. Este proyecto lo explicó la Concejal autora y se giró a la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente.

Expte. C-77-21 CONCEJALA LAURA CLARK INTEGRAN BLOQUE FRENTE DE TODOS PARTIDO JUSTICIALISTA y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución ref.: Expresar conformidad y acuerdo por el inicio del procedimiento de Juicio Político a los Doctores Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por su actuación en el fallo judicial por el abuso, torturas y femicidio de Lucia Pérez, ocurrido el 8 de octubre de 2016. También fue fundamentado por Laura Clark y girado a la Comisión de Derechos Humanos.

Finalmente, ocho de los trece Despachos de Comisiones fueron unánimes y aprobados por el cuerpo legislativo.

PLANILLA COMPLEMENTARIA

PROYECTO PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES.