286. EX -2023-1861-PERHCD-HCD D.E. D-710-23 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. Convalidación Convenio (PPMALO) 2023 pavimento flexible ciudad de Pergamino.-

287. EX -2023-1886-PERHCD-HCD D.E. ELEVA EXPTE. EX-2023-125590-PER- MEI#SGO LA NUEVA PERLA SRL – SOLICITA ACTUALIZACION TARIFARIA.-

288. EX -2023-1893-PERHCD-HCD D.E. Eleva Expte L-661-23 SECRETARIA DE SALUD – Contratación de Servicio de Emergencias y Urgencias Medicas.- Licitación Privada 75/23

289. EX -2023-1897-PERHCD-HCD D.E. Eleva Expte. E-663-23 SUBSECRETARIA DE EDUCACION – Ref.: Mobiliario Parque Belgrano. Licitación Privada 72/2023.-

290. EX -2023-1901-PERHCD-HCD D.E. Eleva Expte. D-551-23 DIRECCIÓN DE GOBIERNO – Licitación Privada 65/23.-

291. EX -2023-1905-PERHCD-HCD D.E. eleva Expte. L-434-23 SECRETARIA DE SALUD – Solicita adquisición para la compra de 2100 envases Leche Maternizada.-

292. EX -2023-1914-PERHCD-HCD D.E. Eleva Expte D-8168-11 TROTTA MIRTA ESTER – Ref.: Ofrece en venta terrenos de su propiedad.-

293. EX -2023-1917-PERHCD-HCD D.E. Eleva Expte. A- 741 -23 INTENDENTE MUNICIPAL – Ref.: Convenio entre RED ARGENTINA DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO (RAMCC) y la MUNICIPALIDAD de Pergamino.-

I I I – E X P E D I E N T E S I N G R E S A D O S P O R S E C R E T A R I A

294. EX -2023-1848-PERHCD-HCD D- 108 -17 D.E. D-7945-19. 4087 – 1819/19 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO – Proyecto de Ordenanza Localidad de

Fontezuela, ampliación Área Urbana.-

IV – P R O Y E C TOS P R E S E N T A D O S P O R LOS S R E S . C O N C E J A LE S

295. EX -2023-1749-PERHCD-HCD CONCEJALA LAURA CLARK – BLOQUE F DT – PJ -FR Proy. Resolución Expresar absoluto repudio a las expresiones discriminatorias y antidemocráticas del sacerdote Rodrigo Vázquez sobre Jorge García Cuerva, recientemente designado Arzobispo de Bs As.-