Las organizaciones sociales que forman parte del Observatorio Popular del Comité de Crisis, emitieron un comunicado en el que explican la situación y como fue avanzando el conflicto hasta llegar a su resolución:

“EL GOBIERNO MUNICIPAL RELOCALIZO A LAS 20 FAMILIAS EN SITIACION DE CALLE Y LEVANTAMOS EL ACAMPE DE LA PLAZA.MERCED

Los integrantes del Observatorio Popular de Comite de Crisis quiere informar a toda la poblacion de Pergamino que, como gesto de compromiso con la comunidad, hemos decido continuar las negociaciones con el Departamento Ejecutivo Municipal sin acampe, en virtud de los avances concretos que se estan consensuando, y en señal de buena voluntad para avanzar en todos los objetivos planteados, entre otros la convocatoria a la Mesa del Acceso Justo al Habitat, la solucion a la gente en situacion de calle y las problematicas alimentaria y de acceso a un lote de terreno a un precio razonable para todos los pergaminenses, no solo para veinte familias. Dijimos siempre que somos parte de la solucion no del problema, nosotros honraremos la palabra empeñada y esperamos reciprocidad prometida. *Fueron 62 dias de compromiso solidario* con personas en condiciones de extrama vulnerabilidad social, jamas usurpamos ni propusimos usurpaciones, solo ocupamos un pequeño lugar, no mas del 20 por ciento de la superficie de la plaza en forma transitoria. Al fiscal Mastorchio le decimos que lea mas de historia y encontrara que ya desde la antiguedad que los conflictos se resolvian en el agora, es decir la plaza. Jamas ejercimos violencia alguna, jamas reclamamos propiedad sobre la misma. No se puede ser tan lamebotas. *Tambien le decimos que es un grueso error conceptual criminilizar la protesta social* , y que es muy facil ser duro con los debiles y no actuar de oficio en todos los crimenes que cometen los poderosos a diario en nuestra ciudad. Desde envenenar el agua hasta los que trafican envenenando especialmente a los mas jovenes, esa es su tarea no dedicarse a perseguir pobres. Como organizaciones sociales no podemos callar si le niegan los derechos que legitimamente nos corresponde como pueblo. *Agradecemos a todos los pergaminenses que acercaron su solidaridad,* por pequeña que sea no pasara desapercibida por el que todo ve. Bendiciones a todos.

OBSERVATORIO POPULAR del Comite de Crisis

Juan Bravo; Cecilia Diaz; Enrique Schierloh ; Juan Canessa; Maximo Luna; Mauro Arana; Carina Sosa; Marta Medina ; Cristina Leguizamon; Silvia Servian ; Gilda Herrera Luis Muñoz; Osvaldo Lo Russo; Mario Paredes; Carlos Viglierchio Federico Schierloh.“