En su visita a la ciudad de Pergamino, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se presentó en el programa «La Mañana de la Radio» de Radio Mon Pergamino, donde abordó temas políticos, sociales y personales en una entrevista con Claudio Santamaría y Pamela Lombari.

Gray, preocupado por el cierre de sucursales del Banco Hipotecario en diferentes localidades, explicó: «Nos contactaron desde el sindicato bancario preocupados por el cierre de la sucursal en Monte Grande, que atiende a 12 mil cuentas y 70 empresas. Esta situación deja a muchas familias sin empleo y queremos darle visibilidad, ya que no se justifica; el banco es rentable y no tiene déficit».

En relación con la gobernación de la provincia y su vínculo con la administración nacional, Gray expresó que «cualquier gobernador debe ser contundente en la defensa de los intereses de los bonaerenses». También mencionó que aún no ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente actual, Javier Milei, y manifestó su preocupación por los recientes aumentos de tarifas en servicios básicos, que afectan directamente a los ciudadanos de Esteban Echeverría.

Además de tratar este tema, Gray se mostró reflexivo sobre su papel en la política y el futuro del país. «Mi motivación es que todos vivamos mejor. Yo he trabajado en la actividad privada y sé lo que significa el esfuerzo. Quiero que mis hijos tengan un futuro aquí, no en otro país», expresó, visiblemente conmovido, al mencionar que algunos de sus familiares ya se han visto obligados a emigrar.

El intendente destacó la importancia de dialogar y consensuar con todos los sectores, haciendo especial énfasis en la necesidad de abrir un espacio político amplio y plural. «No podemos quedarnos en un solo sector. Nuestro país no se puede construir con una sola bandera política; necesitamos la participación de todos. Nos urge alejarnos de los extremos y centrarnos en lo que realmente importa», subrayó.

Sobre su relación con La Cámpora, Gray reiteró su crítica y su pedido de renovación dentro del Partido Justicialista. «Respetamos a todos, pero pedimos una renovación de caras, de formas, de discursos. El partido está cerrado y necesitamos abrirlo nuevamente para sumar a todos los sectores», afirmó, dejando claro que su postura se orienta hacia una apertura y un diálogo más amplio.

En relación a sus planes futuros, Gray no descartó la posibilidad de construir un espacio más amplio si su propuesta no encuentra cabida dentro del justicialismo. «Doy la lucha en mi partido porque creo en nuestras banderas, pero necesitamos ser más plurales, abrir las bases a distintas expresiones. Si eso no es posible, no descarto explorar otras alternativas», afirmó con determinación.

Para concluir, Gray destacó la importancia de los medios de comunicación locales y su rol en la sociedad: «Esta radio es muy prestigiosa, con una función social inmensa. Valoro profundamente el trabajo de los medios independientes en mantener a nuestra comunidad informada y unida», concluyó agradeciendo a los conductores y a los propietarios de la emisora.

La visita de Fernando Gray a Pergamino se centró en su deseo de un país más justo y equitativo, donde cada ciudadano tenga oportunidades, y donde los jóvenes no se vean obligados a buscar su futuro lejos de su tierra natal.

Escucha la entrevista completa: