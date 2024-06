Encuentro Coral de Adultos Mayores: Un Evento Imperdible para la Comunidad

Mañana, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo un destacado Encuentro Coral de Adultos Mayores en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en Alsina y Moreno. Este evento, que promete ser una celebración vibrante de talento y dedicación, contará con la participación de reconocidas agrupaciones corales de Pergamino y la región, así como de cantantes solistas y una orquesta.

El objetivo principal del encuentro es promover actividades abiertas a la comunidad desarrolladas por los Adultos Mayores, destacando su valioso protagonismo. Adriana Salaberría, directora de la Tercera Edad, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “La edad no es un impedimento para realizar aquellas actividades tal vez postergadas y que nos llenan de alegría”, afirmó, invitando a todos a sumarse y disfrutar del evento.

El programa de la jornada incluye la actuación de las siguientes agrupaciones y artistas:

– **Coral Urquiza**, bajo la dirección del profesor Pablo Ívalo.

– **Coro La Amistad** del Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino, dirigido por Fabiana Conciglio.

– **Coral Abuelos Club Pergamino**, también dirigido por Fabiana Conciglio.

– **Coral Matices** de la Asociación Educadores Jubilados Pergamino, a cargo de María Auil.

– **Orquesta Retocando la Vida** de la Dirección de Tercera Edad, dirigida por los profesores Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillota, con la participación especial de la cantante Bety Ponce.

– **Coro del Hogar de Día de Adultos Mayores**, dirigido por Rocío Gómez.

– **Coro Italiano de Pergamino**, bajo la batuta de Diego Moran.

– **Coro del Centro de Jubilados y Pensionados Día Feliz** de la localidad de Colón, dirigido por Roberto Lanzillota.

Este Encuentro Coral promete ser una ocasión inolvidable, no solo por la calidad artística de los participantes, sino también por el espíritu de comunidad y celebración que lo caracteriza. No se pierda la oportunidad de apoyar y disfrutar del talento de nuestros Adultos Mayores, quienes nos demostrarán que la música y la pasión no tienen edad.