Con el objetivo de no tensar el sistema sanitario y de testeos, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó a la población no asistir a los centros de testeos en caso de no tenerlo indicado.

Fue la propia Carla Vizzotti quien explicó que la variante Ómicron planteo un escenario diferente y si bien es alta la tasa de positividad, esta no se transfiere a internaciones.

Por eso, y ante la confirmación de casi 100.000 casos en una jornada, la funcionaria nacional solicitó no testearse sin indicación profesional ya que el sistema se encuentra al límite, al tiempo que se espera la llegada de los test de autoevaluación que esperan desde el Gobierno y el COFESA ayuden a descomprimir la situación.