Así lo anunció el Intendente local, donde confirmó la aparición de dos nuevos casos que refieren a contactos estrechos de pacientes positivos.

En la charla con la prensa también comentó sobre la situación actual de la ciudad, puesto a que hoy se actualizó el registro de fases y Chivilcoy continúa en fase 4, pero indicó que es prioritario el hecho de que no surjan nuevos casos con nexos que no sean estrechos, además de reforzar la idea de que los aislados no tengan contactos con otras personas.

Al día de hoy la cantidad de casos positivos activos en Chivilcoy es de 19.