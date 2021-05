Tomás Zanzottera, el flamante nuevo refuerzo de Pergamino Básquet, dialogó con La Radio de Pergamino, en un imperdible mano a mano con José Luis Picarelli.

Allí, el jugador proveniente de San Martín de Corrientes repasó la amplia trayectoria que ya tiene en su haber. Jugador, que tiempo atrás dejó de ser promesa para convertirse en uno de los grandes representantes del básquetbol pergaminense.

La familia, el análisis a conciencia de la propuesta, el sueño planteado desde Pergamino Básquet, la cercanía con los actuales jugadores del plantel, fueron las claves para que hoy se pueda confirmar su regreso a Pergamino para emprender el final de este Torneo Federal de Básquet que tiene como uno de los grandes protagonistas al equipo de la ciudad:

Tomi, se dio lo que muchos soñamos, lo que parecía una utopia, se hace una realidad, ¡sos jugador de Pergamino Basquet!

Si, la verdad que si, soy Jugador de Pergamino Basquet y contento porque se haya dado, tenia ganas de pertenecer a este proyecto y la verdad que estoy agradecido con las personas que hicieron posible esto.

¿Cómo llegaste?, ¿cómo se hizo todo tan rápido?, ¿fue buena voluntad de ambos lados? Contanos un poquito.

Si, la verdad es que no se hizo tan rápido porque, nada, primero me llamaron, me acercaron la propuesta, lo pensé, lo hable con la familia, volvimos hablar y le fuimos dando forma. También bueno, los chicos y por ahí la familia empujó un poquito para que termine tomando esta decisión porque, después de tantos años lejos, se extraña y poder volver a jugar en la ciudad es algo muy lindo. Los chicos, tanto los amigos como mis hermanos y la familia también están contentos porque esto se dio digamos.

Aparte llegás a un equipo realmente que es muy bueno, lamentablemente se fue el técnico para ir a la Selección Argentina, pero llegás a un plantel con muchos buenos compañeros y que además son amigos, como Mateo o Leo Tortonesi.

Si la verdad como bien decís vos, Pica, llego a un plantel muy bueno, que está haciendo las cosas muy bien y que juegan amigos de toda la vida. Me crié jugando con ellos y contra ellos, así que voy a disfrutar también, obviamente con toda la responsabilidad y el profesionalismo que amerita la situación, pero voy a disfrutar mucho de compartir vestuario con ellos, de pasar momento con ellos y otra aventura. Otros años por ahí, en el receso nos hacíamos un viaje juntos, nos íbamos a recorrer algún lugar, y bueno, ahora, este año la aventura es otra, es algo que nos une desde chicos que es el basquet y un desafío en común, así que es un proyecto muy lindo de gente que trabaja un montón y que esta muy metida, que por lo poco que pude ver hasta ahora, la verdad que la gente de Pergamino trabaja muy bien y es para destacar, y también a uno le dan ganas de participar.

Tomi, llegás a un equipo sabiendo que sos una figura nacional, venís de la Liga A, venís de perder la semifinales con el campeón, con San Lorenzo de Almagro, jugando para San Martin de Corrientes, llegás vos como se dice habitualmente: “Sos la frutilla del postre”. ¿Está la experiencia, la obligación, la picardía, la responsabilidad de buscar el campeonato, el ascenso? ¿Cómo lo mirás vos?

Si, obvio que si. Creo que con el equipo que se armó, con la calidad de jugadores que hay, nos ponemos la mochila de candidatos, ¿no? La responsabilidad, más que la mochila, le pondría yo. Porque tenemos un plantel muy rico, que además se conoce. Ahora bueno, con la salida de Juan (por Juan Manuel Gattone) vamos a tener que ver quién es el entrenador que llega, yo todavía no lo se. Así que vamos a pasar por un proceso de un poco de formación y adaptación, pero yo creo que estamos para pelear verdaderamente.

¿Cómo estás vos en lo basquetbolístico? Venís de unas liga extensa, rara, porque estuvieron mucho tiempo encerrado para poder jugar en burbujas, fuera de tu ambiente, osea fuera de Corrientes, ¿cómo llegás vos a Pergamino?

Bueno, bien, la verdad que bien. Fue un año como decís vos, duro, atípico, extenuante por momentos, porque eran muchos partidos continuos y desde lo físico se exigió mucho. Pero más allá de eso, el año se terminó bien y felices porque la verdad que fue una gran temporada. Me tengo que todavía poner un poquito bien desde lo físico porque, como te decía, el año fue intenso, así que cuando terminó corté un poco para desconectar, para recuperar un poco el físico. Estoy un poco desentrenado, pero también el parate este de la pandemia nos va a dar un margen para poder volver a ponernos bien físicamente.

Con tu llegada la hinchada de Pergamino Basquet se ilusiona mucho, ¿la deseperación del hincha de querer ganar les puede jugar a favor o en contra?

No, yo creo que no, no tenemos una presión muy grande todavía. Además que se juega sin público, eso esta claro. Pero vamos a ir de a poco, yo creo que todavía tenemos que formarnos, ver el entrenador que llega, a empezar a conocernos más, a ver cuales son nuestras virtudes, porque vamos a ser un equipo completamente nuevo, si bien ya nos conocemos. Después, los rivales del torneo son duros, hay muchos equipos que también se han reforzado con jugadores de liga nacional. Es una categoría muy pareja donde nadie te regala nada, las localías son muy fuertes. Vamos a aspirar a hacer un buen torneo pero hay que ir paso a paso

Tomi, ¿cuándo llegás a Pergamino?, ¿cuándo te incorporas?

Mañana, voy a estar por la ciudad de Pergamino.

Bueno, te van a estar esperando con los brazos abiertos, más que nada tu familia, que después de mucho tiempo te van a tener muchas mas horas aquí en casa, tanto mamá, papá como tus hermanos.

Si, ya los vi, ya estuve con ellos cuando terminó la Liga, así que ya estuve la suerte de estar con la familia, pero si obviamente, la primera parada es una comida, un asadito con la familia y también esto de poder jugar en Pergamino Basquet me da la oportunidad de estar cerca de la familia en un momento en tan complicado como el que estamos atravesando, así que esto también a uno lo llena, estar cerca de la familia, de los amigos, de los afectos, eso a uno le hace bien.

¿Qué te dijeron tus grandes amigos, tus compañeros que son ahora, alguno de ellos, equipo? ¿Cómo fueron los mensajes, la charla con ellos cuando le dijiste: “Arreglé, chicos”?

Todos estaban contentos, obviamente. Ya algunos lo sabían de antes, como Mateo y como Leo, así que nada, los chicos están felices. Ojalá que se arme un lindo grupo porque eso también es muy importante, uno cuando ya lleva unos años en esto aprende que a veces los grupos son muy importantes y las cosas buenas, los títulos, los asensos y esas cosas se dan en los grupos que se llevan bien, así que esperemos llevarnos bien, armar un buen grupo y de ahí en adelante empezar a competir.

Y la malla, ¿qué numero? ¿Ya la encontraste, hay que respetar el numero de Tomi?

La 24.

Tomi, yo te agradezco mucho este contacto, te agradezco por la charla, por ser como sos y te deseamos lo mejor, porque todo esto es para sumar para que Pergamino, Pergamino Basquet en este caso, nos lleve a escalones más arriba con el basquetbol profesional y tenemos que recuperar, entre todos, la plaza de lo que fue, durante mucho tiempo, Gimnasia en la Liga del Basquetbol Argentino.

Ojalá que si Pica, y Ese es otro de los objetivos míos personales, poder dar, aunque sea, un granito de arena al Basquet de Pergamino, a que mejore, a que si se nos da el sueño del ascenso, poder dejar a Pergamino en una Liga Argentina, y que el día de mañana, quién te dice, no podaos tener otra plaza en Liga Nacional.

