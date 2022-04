En el marco del Programa Solares que lleva adelante la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Pergamino en la ciudad y los pueblos del Partido, esta semana se llevó adelante el sorteo de 4 lotes, con servicio y a precios accesibles, en la localidad de Urquiza para familias que allí habitan. Se trata de lotes que quedaron bacantes de adjudicación en el mes de diciembre y que corresponden al Plan Solares II Urquiza,

Con estos 4 lotes, la Municipalidad ya suma 52 lotes entregados en el pueblo.

El sorteo se concretó en la sede de la Cooperativa de Urquiza y dichos lotes conforman el primer paso para la vivienda única y permanente.

“En aquel momento hubo 26 grupos familiares beneficiados y era el beneficio de pre adjudicación, es decir, habilitaba a las personas a presentar toda la documentación y cumplimentar los requisitos que desembocaran en la adjudicación efectiva. Esto significaba comprobar los medios económicos para afrontar el plan de pago, presentar el índice de titularidad emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble, para comprobar que no tenían otra propiedad a nombre suyo, en definitiva, cumplir con cada uno de los requisitos para hacer efectiva la adjudicación”, explicó el secretario de Tierra y Vivienda Juan Manuel Batallanez.

Y agregó: “Como algunos no pudieron, ya sea porque les dio índice de titularidad positivo o porque no pudieron comprobar tener los medios para afrontar el plan de pago, se volvieron a sortear estos lotes en el día de hoy, entre habitantes de Urquiza. Posteriormente se adjudicarán los que quedaron estipulados para personas o grupos familiares de Pergamino en Urquiza”