Según informaron desde la Liga: «Debido a los ya conocidos inconvenientes en el partido entre Tráficos vs Hernández, el venidero fin de semana no se jugará en primera B ni tampoco en primera A el triangular por el descenso. Solo se jugarán 4 partidos del extra de primera A.

El jueves a las 20 horas habrá reunión en la Liga, con presencia obligatoria de todos los clubes. Se les informará como continuará el torneo luego de una reunión con los comisarios y miembros de la Aprevide.

Varias canchas quedarán inhabilitadas por no cumplir con las medidas de seguridad.

Posiciones generales para el extra

1 Juventud

2 Rancagua

3 Racing

4 Argentino

5 Alfonzo

6 Sports

7 Douglas

8 El Socorro

Las zonas del extra quedaron

Zona 1 Juventud, Argentino, Alfonzo y El Socorro

Zona 2 Rancagua, Racing, Sports y Douglas

Los cuatro partidos se jugarán el domingo a las 16 horas

Racing vs Sports

Rancagua vs Douglas

Juventud vs El Socorro

Argentino vs Alfonzo