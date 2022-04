El Honorable Concejo Deliberante, a través de una iniciativa del Bloque de Juntos, modificó la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de animales de gran porte, en especial caballos, en la vía pública, ya que esto representa una problemática preocupante para la seguridad de la ciudadanía.

La Municipalidad solicita a sus dueños que los mantengan en un lugar seguro para evitar accidentes.

Asimismo, a todos aquellos vecinos que vean animales sueltos en la vía pública se les pide que denuncien de inmediato al 147.

A partir de la entrada en vigencia de la ORDENANZA Nº 9517/2022 se informa que:

1) Se prohíbe la presencia de animales de gran porte, sobre todo caballos, en cualquier lugar que sea público, por más que se encuentren inmovilizados, atados, etc.

La tenencia responsable de animales de gran porte implica contar con un lugar privado acorde a las exigencias de cada animal (espacio, alimentación, agua, etc.)

2) Una vez cometida la infracción, los funcionarios municipales deberán proceder de inmediato a la captura y traslado del animal al espacio municipal previsto para su guarda. Para ello, pueden pedir el auxilio de la fuerza pública policial

3) Se aumentará el valor de las multas a fijar por el Juzgado de Faltas municipal para casos de animales en la vía pública. Dicho Juzgado no podrá liberar y entregar un animal secuestrado al contraventor correspondiente si este no presenta el 100% pago de las tasas y de las multas que en el expediente se fijen. Ya no se podrán pagar las multas en cuotas. Y en caso de acreditarse agresiones o amenazas a algún agente municipal, la multa aumentará

4) Si el animal secuestrado es un caballo, para poder acreditar la propiedad del mismo en el Juzgado de Faltas municipal, al iniciar los trámites de su liberación, deberán presentar sin excepción y de manera obligatoria un DUE (Documento Único Equino) a nombre del propietario. Ese DUE deberá tener una fecha anterior al del día de secuestro del animal (acta de infracción).